С 8 февраля в школах Нарвы частично сохранится дистанционное обучение

Восточное региональное управление Департамента здоровья отметило, что 75% заполняемость оправдана тем, что в помещениях с большим количеством людей существует высокий риск возникновения новых очагов инфекции. В школах сложно соблюдать дистанцию из-за большого количества учащихся. В последнее время появились также случаи, когда причиной заражения становился тесный контакт в школах. Поэтому перевод школ на частичное дистанционное обучение — одна из мер, которая помогает предотвратить возникновение новых очагов инфекции.

Департамент здоровья рекомендовал разрешить с 8 февраля организовать учебную работу в нарвских школах таким образом, что одновременно посещать занятия могут до 75% учащихся от общего количества учеников школы.

Исходя из рекомендации Департамента здоровья в период 08.-12.02.2021 контактные занятия проводятся в 1-4, 9 и 12 классах, а по решению директора в школу допускаются также ученики других классов при условии, что одновременно на контактном обучении находится до 75% обучающихся в этой школе учеников. Ограничение действует в муниципальных школах Нарвы до конца второй недели февраля.

Необходимость продлить, усилить или ослабить ограничения будет рассмотрено в середине следующей недели. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья.

Все учащиеся старше 12 лет должны носить в школе маски. Маски для школ предоставляет город.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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