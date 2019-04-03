С 7 апреля Нарвский музей приглашает на экскурсию по Кренгольму

Экскурсионный тур под руководством музейного гида начинается от старой проходной Кренгольма, расположенной напротив Joala tn 32 (https://goo.gl/maps/XCLf4UncAk82). На время экскурсии есть возможность оставить свой автомобиль/автобус на бесплатной парковке расположенной рядом. Экскурсия длится примерно 1.5 часа.

За это время вы проследуете по закрытой территории, старым фабричным дворам, где у гостей будет возможность увидеть большой прядильный зал, что наиболее точно дает представление о масштабах производства находившегося здесь. Протяженность маршрута около 2.5 километра по промышленным помещениям и открытой местности, просим это учитывать и выбирать одежду соответственно погодным условиям.

Предварительная регистрация не требуется.

Язык на котором проводится экскурсия зависит от выбора группы: русский / эстонский / английский.

Стоимость: 10 € взрослый / 5 € ученик / 20 € семейный билет.

Оплата на месте наличными деньгами.

Инфо: тел. 3599230, info@narvamuuseum.ee.