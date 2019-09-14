С 1 октября нарвский общественный транспорт переходит на зимнее расписание

Изменения в расписании:

1. Автобусная линия № 41 объединяется с автобусной линией № 39. Автобусная линия № 37 объединяется с автобусной линией № 38.

2. На автобусной линии № 36 изменяется по рабочим дням время отправления от остановки "Jäähall". Новое время отправления 13:40 и 16:00.

3. На автобусной линии № 37 рейсы осуществляются без заезда в сады Žasmin и Gvozdika.

4. На автобусной линии № 12 изменяется по рабочим дням время отправления от остановки "Kangelaste 34". Новое время отправления 10:00, 17:20 и 19:00.

5. В связи с изменением организации дорожного движения на проспекте Кангеласте напротив магазина Prisma изменяется маршрут движения автобусной линии № 9.

6. На автобусной линии № 7 добавляется рейс 14:00 по рабочим дням от остановки "Sendi".

7. На автобусной линии № 6 добавляется рейс 20:20 по рабочим дням и 20:35 по выходным и праздничным дням с отправлением от остановки "Nakro".