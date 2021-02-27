27.02.2021, 15:13
Русский театр изменит гастрольный спектакль 28 февраля в Йыхви из-за болезни актера
В афише Русского театра Эстонии произошли изменения. По причине болезни актёра, вместо запланированного спектакля ”Последний этаж” 28-го февраля Русский театр Эстонии покажет зрителям в Йыхви криминальную комедию ”8 любящих женщин”.
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