27.02.2021, 15:13

Русский театр изменит гастрольный спектакль 28 февраля в Йыхви из-за болезни актера


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Русский театр изменит гастрольный спектакль 28 февраля в Йыхви из-за болезни актера
Foto: Nikolai Alhazov

В афише Русского театра Эстонии произошли изменения. По причине болезни актёра, вместо запланированного спектакля ”Последний этаж” 28-го февраля Русский театр Эстонии покажет зрителям в Йыхви криминальную комедию ”8 любящих женщин”.

Показ спектакля пройдет 28 февраля в 18:00 в Йыхвиском концертном доме.

Все билеты остаются действительны.

Более подробную информацию можно узнать в кассе театра по телефону 611 4911 или по электронной почте kassa@veneteater.ee.

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