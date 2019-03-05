Руководителю проекта на нарвской электростанции Аувере грозит 1,5 года тюрьмы за давнюю аварию

Прокуратура требует признать обвиняемого виновным и приговорить его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Защитники настаивают на оправдании.

"Вируский уездный суд вынесет решение по делу 14 марта", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд.

Авария в системе удаления золы на электростанции произошла в начале 2015 года, когда во внутреннем помещении станции произошел выброс большого количества золы.

Находившийся поблизости от здания оператор вилочного погрузчика услышал стучавших в стену здания людей, поднял при помощи погрузчика дверь и помог попавшим в беду работникам выбраться наружу.

В результате несчастного случая пострадали восемь работников Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS и других субподрядчиков.