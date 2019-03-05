05.03.2019, 07:30

Руководителю проекта на нарвской электростанции Аувере грозит 1,5 года тюрьмы за давнюю аварию


rus.delfi.ee
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Auvere elektrijaam
Auvere elektrijaamFoto: Roman Vikulov, Delfi

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовному делу, в котором руководителя подразделения золоудаления Аувереской электростанции обвиняют в игнорировании требований безопасности труда, которое по данным прокуратуры в январе 2015 года стало причиной аварии на электростанции, в результате которой пострадали 8 человек, сообщает rus.err.ee.

Прокуратура требует признать обвиняемого виновным и приговорить его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Защитники настаивают на оправдании.

"Вируский уездный суд вынесет решение по делу 14 марта", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд.

Авария в системе удаления золы на электростанции произошла в начале 2015 года, когда во внутреннем помещении станции произошел выброс большого количества золы.

Находившийся поблизости от здания оператор вилочного погрузчика услышал стучавших в стену здания людей, поднял при помощи погрузчика дверь и помог попавшим в беду работникам выбраться наружу.

В результате несчастного случая пострадали восемь работников Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS и других субподрядчиков.

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