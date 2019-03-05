Руководителю проекта на нарвской электростанции Аувере грозит 1,5 года тюрьмы за давнюю аварию

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовному делу, в котором руководителя подразделения золоудаления Аувереской электростанции обвиняют в игнорировании требований безопасности труда, которое по данным прокуратуры в январе 2015 года стало причиной аварии на электростанции, в результате которой пострадали 8 человек, сообщает rus.err.ee.
Прокуратура требует признать обвиняемого виновным и приговорить его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Защитники настаивают на оправдании.
"Вируский уездный суд вынесет решение по делу 14 марта", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд.
Авария в системе удаления золы на электростанции произошла в начале 2015 года, когда во внутреннем помещении станции произошел выброс большого количества золы.
Находившийся поблизости от здания оператор вилочного погрузчика услышал стучавших в стену здания людей, поднял при помощи погрузчика дверь и помог попавшим в беду работникам выбраться наружу.