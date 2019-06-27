Россия расширит пункт пропуска на границе с Эстонией в Ивангороде

Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией в Ивангороде, которым пользуются десятки тысяч петербуржцев, решили реконструировать, пишет abnews.ru.
Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы объявила конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации ”на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу Российской Федерации Ивангород”.
Максимальная сумма контракта составляет 39,2 млн рублей.
Из технического задания становится ясно, что пункт пропуска не просто реконструируют. Но и собираются увеличить его пропускную способность. . Существующая проектная пропускная способность АПП Ивангород составляет 1460 транспортных средств в сутки, в том числе: 200 грузовиков, 60 автобусов, 1200 легковых транспортных средств.
После реконструкции планируемая пропускная способность пункта пропуска должна составить 678 900 транспортных средств в год, то есть примерно 1857 в сутки.
Кошка "застукала" своего кота в обнимку c другой
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Появилось видео смертельного столкновения немецких истребителей