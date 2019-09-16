16.09.2019, 14:23

Российский киноклассик Александр Сокуров и промоутер панк-рок культуры Джон Робб выступят на бизнес-дне Station Narva


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Российский киноклассик Александр Сокуров и промоутер панк-рок культуры Джон Робб выступят на бизнес-дне Station Narva
Pressifoto

В рамках фестиваля Station Narva, который состоится на следующей неделе, 20 сентября в творческом инкубаторе OBJEKT пройдет бизнес-день, где основное внимание будет уделено роли продюсеров и руководителей, а также влиянию технологий на творческий сектор.

Среди прочих докладчиков выступят российский классик современного кино Александр Сокуров, признанный режиссер Йоханна Шварц, панк-музыкант и журналист Джон Робб, а также предприниматели из Ида-Виру и команда проекта культурной столицы Нарва2024.

Бизнес-день Station Narva & OBJEKT поддерживается посольством США в Эстонии и EAS из Европейского фонда регионального развития.

Программа дня начнется с приветствия представителей творческого инкубатора OBJEKT и города Нарвы, за которым последует речь Петера Зашева, профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, о столкновениях разных культур и возможностях маленьких идей выжить в большом мире, а также выступление английского панк-музыканта и журналиста Джона Робба о сложных отношениях поп-культуры и технологий.

Затем докладчики обсудят региональные, национальные и международные творческие индустрии с их бизнес-моделями и возможностями для сотрудничества. Потенциал рывка в развитии Нарвы проанализирует руководитель фонда Prototron и основатель OBJEKT Яна Павленкова, своим видением поделится руководитель по маркетингу и отраслевого взаимодействия в IVIA Вадим Орлов. Обзор трендов и вызовов телеиндустрии сделает Анны Гудкова из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, о симбиозе кино, музыки, искусства и театра расскажет Ричард Фостер, пресс-директор и журналист в сфере культуры из Роттердамского центра WORM.

После обеда в панельной дискуссии «Нарва - следующая» архитектор и руководитель проекта Narva2024 Иван Сергеев, политолог Кристина Каллас и исполнительный директор Центра Арво Пярта Ану Кивило обсудят возможности Нарвы как международного центра творчества и сотрудничества.

Обладатель международных наград, кинопродюсер и режиссер Йоханна Шварц и директор Эстонского института кинематографии Эдит Сепп поделятся опытом превращения города в съемочную площадку. Мощную преобразующую силу технологий в киноискусстве представит ​​живая легенда российского кинематографа Александр Сокуров, который, помимо своих инновационных кинопоказов, завоевавших десятки крупных наград на международных кинофестивалях, также известен своими прямыми комментариями о политике и культуре.

Бизнес-день завершится нетворкинг-мероприятием Балтийского бизнес-акселератора Startup Wise Guys, дискуссией от нарвского BAZAR и просмотром новой Эстонской стартап-комедии “Единорог” в студийном зале Vaba Lava Narva.

Бизнес-день, проводимый под заголовком “Рынок продюсеров”, направлен на продвижение местных и региональных компетенций, а также на создание инновационных моделей сотрудничества для европейских, российских и американских компаний. Он также исследует возможности Нарвы с ее разнообразным сообществом, бурной историей и уникальное местоположением как посредника между разными культурами, территориями и областями.

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