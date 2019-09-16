Российский киноклассик Александр Сокуров и промоутер панк-рок культуры Джон Робб выступят на бизнес-дне Station Narva

Среди прочих докладчиков выступят российский классик современного кино Александр Сокуров, признанный режиссер Йоханна Шварц, панк-музыкант и журналист Джон Робб, а также предприниматели из Ида-Виру и команда проекта культурной столицы Нарва2024.

Бизнес-день Station Narva & OBJEKT поддерживается посольством США в Эстонии и EAS из Европейского фонда регионального развития.

Программа дня начнется с приветствия представителей творческого инкубатора OBJEKT и города Нарвы, за которым последует речь Петера Зашева, профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, о столкновениях разных культур и возможностях маленьких идей выжить в большом мире, а также выступление английского панк-музыканта и журналиста Джона Робба о сложных отношениях поп-культуры и технологий.

Затем докладчики обсудят региональные, национальные и международные творческие индустрии с их бизнес-моделями и возможностями для сотрудничества. Потенциал рывка в развитии Нарвы проанализирует руководитель фонда Prototron и основатель OBJEKT Яна Павленкова, своим видением поделится руководитель по маркетингу и отраслевого взаимодействия в IVIA Вадим Орлов. Обзор трендов и вызовов телеиндустрии сделает Анны Гудкова из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, о симбиозе кино, музыки, искусства и театра расскажет Ричард Фостер, пресс-директор и журналист в сфере культуры из Роттердамского центра WORM.

После обеда в панельной дискуссии «Нарва - следующая» архитектор и руководитель проекта Narva2024 Иван Сергеев, политолог Кристина Каллас и исполнительный директор Центра Арво Пярта Ану Кивило обсудят возможности Нарвы как международного центра творчества и сотрудничества.