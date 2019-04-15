Российский бизнесмен построит в Нарва-Йыэсуу аквапарк, рассчитывая, прежде всего, на жителей Петербурга

Noorus Hotels Group принадлежит петербургскому миллиардеру Андрею Каткову. Кроме отелей в Усть-Нарве, в холдинг бизнесмена входит гостиница ”Гранд Петергоф” под Петербургом. Предприниматель также владеет заводом по производству стройматериалов ”Пеноплэкс” и управляет эстонским портом Силламяэ. Кроме того, он является совладельцем крупнейшего форелевого хозяйства Карелии ”Норд Ост Рыбпром”. 11 апреля РБК Петербург сообщал, что его компания ”Акватрейд” инвестирует в создание нового хозяйства по разведению рыбы в Ленобласти.
Развлечения без ночевки
”Создание аквапарка при отеле с большим СПА-центром — это правильный вариант развития гостиничного комплекса. Наличие и СПА-зоны, и аквапарка даст синергетический эффект и сможет привлечь в гостиничный комплекс новые категории посетителей. В том числе, больше семейных пар, а также туристов, которые готовы приехать на один день, без ночевки”, — говорит Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting. Кроме того, новый аквапарк может стать центром развлечений для местных жителей, что позволит сократить срок окупаемости инвестиций, добавляет она.
По подсчетам аналитического агентства ”ТурСтат”, в рейтинге стран выездного туризма из России за 2018 год Эстония заняла седьмое место после Турции, Абхазии, Финляндии, Украины, Казахстана и Китая. В минувшем году Эстонию посетили 1,7 млн россиян, это на 4% больше, чем в 2017 году, отмечают в ”ТурСтате”. По данным сайта туристической информации VizitEstonia, чаще всего российские туристы останавливаются в Таллине (60%), на втором месте — уезд Ида-Вирумаа (более 20%).