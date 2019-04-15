15.04.2019, 11:15

Российский бизнесмен построит в Нарва-Йыэсуу аквапарк, рассчитывая, прежде всего, на жителей Петербурга

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РБК
EST 22
Noorus SPA Narva-Jõesuus
Noorus SPA Narva-JõesuusFoto: Sergei Stepanov, NPA

Петербургский предприниматель Андрей Катков расширяет свой гостиничный бизнес в эстонском курортном поселке Усть-Нарва. Рядом с одним из его отелей будет построен аквапарк. Проект рассчитан, в первую очередь, на жителей Петербурга, рассказывает РБК.

Гости из Петербурга

Холдинговая компания Noorus Hotels Group, управляющая отелями в Петербурге и Эстонии, приступит к строительству аквапарка в поселке Усть-Нарва в мае 2019 года. Аквапарк станет частью уже существующего гостиничного комплекса, включающего в себя два отеля Noorus Spa и Noorus Inn. По словам Филиппа Должкова, члена правления OYNoorus (управляет отелями), площадь аквапарка составит почти 2 тыс. кв. м. Его построит шведская компания Hydrosport. По предварительным планам, объект начнет работу летом 2020 года.

В компании не раскрывают объем инвестиций в проект. Однако, по оценкам экспертов компании Becar, они могут составить около 600 млн руб.

По словам Филиппа Должкова, новый аквапарк будет рассчитан на туристов из России и Европы, а также на жителей самой Эстонии. ”В Ида-Вирумаа (регион, где находится Усть-Нарва — ред.) очень мало мест для семейных развлечений. Мы рассчитываем, что посещать новый объект будут не только постояльцы наших отелей, но и люди ”со стороны”. Мы рассчитываем привлечь дополнительный поток российских отдыхающих, в первую очередь, из Петербурга”, — говорит он.

Noorus Hotels Group принадлежит петербургскому миллиардеру Андрею Каткову. Кроме отелей в Усть-Нарве, в холдинг бизнесмена входит гостиница ”Гранд Петергоф” под Петербургом. Предприниматель также владеет заводом по производству стройматериалов ”Пеноплэкс” и управляет эстонским портом Силламяэ. Кроме того, он является совладельцем крупнейшего форелевого хозяйства Карелии ”Норд Ост Рыбпром”. 11 апреля РБК Петербург сообщал, что его компания ”Акватрейд” инвестирует в создание нового хозяйства по разведению рыбы в Ленобласти.

Развлечения без ночевки

”Создание аквапарка при отеле с большим СПА-центром — это правильный вариант развития гостиничного комплекса. Наличие и СПА-зоны, и аквапарка даст синергетический эффект и сможет привлечь в гостиничный комплекс новые категории посетителей. В том числе, больше семейных пар, а также туристов, которые готовы приехать на один день, без ночевки”, — говорит Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting. Кроме того, новый аквапарк может стать центром развлечений для местных жителей, что позволит сократить срок окупаемости инвестиций, добавляет она.

ТОП

По подсчетам аналитического агентства ”ТурСтат”, в рейтинге стран выездного туризма из России за 2018 год Эстония заняла седьмое место после Турции, Абхазии, Финляндии, Украины, Казахстана и Китая. В минувшем году Эстонию посетили 1,7 млн россиян, это на 4% больше, чем в 2017 году, отмечают в ”ТурСтате”. По данным сайта туристической информации VizitEstonia, чаще всего российские туристы останавливаются в Таллине (60%), на втором месте — уезд Ида-Вирумаа (более 20%).

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