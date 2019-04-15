Российский бизнесмен построит в Нарва-Йыэсуу аквапарк, рассчитывая, прежде всего, на жителей Петербурга

Гости из Петербурга

Холдинговая компания Noorus Hotels Group, управляющая отелями в Петербурге и Эстонии, приступит к строительству аквапарка в поселке Усть-Нарва в мае 2019 года. Аквапарк станет частью уже существующего гостиничного комплекса, включающего в себя два отеля Noorus Spa и Noorus Inn. По словам Филиппа Должкова, члена правления OYNoorus (управляет отелями), площадь аквапарка составит почти 2 тыс. кв. м. Его построит шведская компания Hydrosport. По предварительным планам, объект начнет работу летом 2020 года.

В компании не раскрывают объем инвестиций в проект. Однако, по оценкам экспертов компании Becar, они могут составить около 600 млн руб.

По словам Филиппа Должкова, новый аквапарк будет рассчитан на туристов из России и Европы, а также на жителей самой Эстонии. ”В Ида-Вирумаа (регион, где находится Усть-Нарва — ред.) очень мало мест для семейных развлечений. Мы рассчитываем, что посещать новый объект будут не только постояльцы наших отелей, но и люди ”со стороны”. Мы рассчитываем привлечь дополнительный поток российских отдыхающих, в первую очередь, из Петербурга”, — говорит он.