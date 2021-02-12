”Российские врачи советуют европейскую вакцину” vs ”Лишний раз травить себя не хочется”. Что говорят нарвитяне о вакцинации и "Спутнике-V"

Приводим топ мнений жителей города.

”Мы с дочерью не собираемся вакцинироваться, на сегодняшний день мы абсолютно против этого. Вакцина еще слишком молодая, чтобы ей доверять, годами не проверена, а таким серьезным лекарствам нужно время. Честно говоря, мы на вирус не обращаем особо внимания, живем, как жили” — Наталья Железова, домохозяйка, 43 года.

”Вакцинироваться не собираюсь, потому что у меня астма, прежде чем вакцинироваться, надо делать обследование. Вакцина еще свежая, и какое влияние она окажет на здоровье, не известно. Да и вообще я против вакцин. Уже 8 лет работаю в сфере обслуживания, ничем не болела, когда что-то не так, ем чеснок. А вот лишний раз себя травить вакциной мне не хочется. Зачем я лишний раз буду себя колоть? У меня много знакомых, которые вакцинировались, и теперь страдают. У одной рука распухла, я такого не хочу” Анонимно, женщина, 44 года, работник дома попечения.

”Я сама тяжело переболела короной, поэтому понимаю, что вакцинироваться надо, но пока страшно. Вакцина до конца не изучена, сами медики иногда вакцинируются и попадают в больницу, поэтому я не тороплюсь. Да и мне никто пока не предлагал, а как будет дальше — посмотрим. Вообще в планах стоит, у нас вся семья короной переболела, неприятный опыт. А какой именно — пока не знаем” — Ольга Дударева, 51 год, Нарва Ауто

”Еще пока не знаю, буду ли вакцинироваться, информации очень мало. Поэтому прививка от коронавируса у меня лично стоит пока под вопросом. Но если будет доказано, что вакцинация безопасна, я предпочту ”Спутник”. Российской вакцине доверяю больше, чем европейской” — Любовь Комарова, 63 года, пенсионерка

”Вообще не так много сам знаю про вакцину, и пока не планирую сам вакцинироваться. Если предложат бесплатно, я соглашусь. Все-таки было много проверок сделано, не думаю, что там что-то опасное. Если говорить про производителя, я бы сначала почитал отзывы обо всех — о Pfizer, о Moderna и об AstraZeneca, и на основе этого бы делал выбор” — Даниил Волоцкой, 20 лет, студент

”Вакцинировался бы при первой возможности. Предпочел бы вакцину Pfizer/BioNTech, т.к. о ней больше известно, больше других применялась в Эстонии. По ней больше достоверной информации и обратной связи среди уже вакцинированных. Также хороший процент эффективности и, предположительно, есть защита от других штаммом коронавируса. Моя мама (80 лет) уже вакцинировалась ей же, осложнений и проблем не было”, — Дмитрий, 44 года.