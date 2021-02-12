12.02.2021, 13:10

”Российские врачи советуют европейскую вакцину” vs ”Лишний раз травить себя не хочется”. Что говорят нарвитяне о вакцинации и "Спутнике-V"

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Диана Харламова
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Fama keskus в Нарве
Fama keskus в НарвеFoto: Rauno Volmar

Корреспонденты RusDelfi поговорили с нарвитянами, чтобы выяснить, как жители самого «руссифицированного» города страны относятся к начавшиемуся процессу вакцинации, и влияет ли на них российское телевидение, расхваливающее на все лады «Спутник V”.

Приводим топ мнений жителей города.

”Мы с дочерью не собираемся вакцинироваться, на сегодняшний день мы абсолютно против этого. Вакцина еще слишком молодая, чтобы ей доверять, годами не проверена, а таким серьезным лекарствам нужно время. Честно говоря, мы на вирус не обращаем особо внимания, живем, как жили” — Наталья Железова, домохозяйка, 43 года.

”Вакцинироваться не собираюсь, потому что у меня астма, прежде чем вакцинироваться, надо делать обследование. Вакцина еще свежая, и какое влияние она окажет на здоровье, не известно. Да и вообще я против вакцин. Уже 8 лет работаю в сфере обслуживания, ничем не болела, когда что-то не так, ем чеснок. А вот лишний раз себя травить вакциной мне не хочется. Зачем я лишний раз буду себя колоть? У меня много знакомых, которые вакцинировались, и теперь страдают. У одной рука распухла, я такого не хочу” Анонимно, женщина, 44 года, работник дома попечения.

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”Я сама тяжело переболела короной, поэтому понимаю, что вакцинироваться надо, но пока страшно. Вакцина до конца не изучена, сами медики иногда вакцинируются и попадают в больницу, поэтому я не тороплюсь. Да и мне никто пока не предлагал, а как будет дальше — посмотрим. Вообще в планах стоит, у нас вся семья короной переболела, неприятный опыт. А какой именно — пока не знаем” — Ольга Дударева, 51 год, Нарва Ауто

”Еще пока не знаю, буду ли вакцинироваться, информации очень мало. Поэтому прививка от коронавируса у меня лично стоит пока под вопросом. Но если будет доказано, что вакцинация безопасна, я предпочту ”Спутник”. Российской вакцине доверяю больше, чем европейской” — Любовь Комарова, 63 года, пенсионерка

”Вообще не так много сам знаю про вакцину, и пока не планирую сам вакцинироваться. Если предложат бесплатно, я соглашусь. Все-таки было много проверок сделано, не думаю, что там что-то опасное. Если говорить про производителя, я бы сначала почитал отзывы обо всех — о Pfizer, о Moderna и об AstraZeneca, и на основе этого бы делал выбор” — Даниил Волоцкой, 20 лет, студент

”Вакцинировался бы при первой возможности. Предпочел бы вакцину Pfizer/BioNTech, т.к. о ней больше известно, больше других применялась в Эстонии. По ней больше достоверной информации и обратной связи среди уже вакцинированных. Также хороший процент эффективности и, предположительно, есть защита от других штаммом коронавируса. Моя мама (80 лет) уже вакцинировалась ей же, осложнений и проблем не было”, — Дмитрий, 44 года.

Вакцинация от COVID-19 в Таллинне Foto: Rauno Volmar

”Нет, не буду. Не доверяю ни каким вакцинам. Всегда считала и считаю, что организм человека способен самовосстанавливаться, надо лишь держать его в здоровом духе! Я четко вижу, что это заговор против человечества. Эти Швабы, Гейтсы и прочие ничего не скрывают. Как можно доверять производителям вакцин, если у них цель — сокращение населения и полный контроль над нашим разумом. Их никто не выбирал, они не врачи, и уж тем более, не благодетели” — Ольга, 56 лет.

”Я бы провакцинировалась. Доверяю европейской медицине и вакцине. Не столько даже медицине, сколько контролю качества. И российские врачи, с кем я общалась лично, посоветовали именно европейскую вакцину. Все детские вакцины тоже советовали делать в Эстонии”, — Дарья, 33 года.

"А кто ответит за то, что заразят меня искусственной заразой, которую изобрели эти людишки? Вот откуда оспа, корь, от которых нас прививали, появились? Это они каждый год будут выкидывать в мир биооружие, а мы прививаться и ругаться по этим темам. Да и смысл этого опроса, если это проделки "Фикса", скажут в новостях. Ведь нам этническим русским все не так. Не хотим, заставят", — Максим, 46 лет.

"Вакцинироваться буду! Никто не настаивал и не давил. Это целиком моя инициатива!", - Светлана, 49 лет , учитель школы.

"Доверия нет, прежде всего, политикам, так как в наших реалиях решения принимают они, а не врачи. Миром правят деньги. Придется подчиниться, выбора нет, свобода перемещения дороже. А вакцина…без разницы, какая будет доступна", - Евгений, 47 лет.

"Не вижу смысла вакцинироваться от столь быстро мутирующего вируса. Не исключено, что поменяю свое мнение, если меня аргументированно переубедят. От гриппа, например, никогда не вакцинировалась. При моем образе жизни всякие клещевые прививки и противостолбнячные гораздо актуальней", - Ирина, 32 года.

"Будем вакцинироваться (муж тоже педагог) обязательно! Это лучше, чем заболеть. Какой вакциной? Я так понимаю, у нас, у учителей, нет выбора. Сегодня вакцинировали ”пфайзером” мою 84-летнюю маму. Чувствует она себя хорошо", - . Екатерина, 52 года, педагог.

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