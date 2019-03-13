Российская актриса и режиссер Юлия Ауг: о «Моей эстонской бабушке», борьбе за возвращение эстонского гражданства, преимуществе эстонских продуктов над российскими

- Многие люди искусства являются, что называется, гражданами мира, а быть гражданином конкретного государства для них не так важно, и, более того, это им, зачастую, не нужно – зачем иметь обязательства перед конкретным государством, быть ему чем-то обязанным? Почему вы так настойчиво добиваетесь возвращения эстонского гражданства?

- Начнем с того, что я – не человек искусства. Очень не люблю, когда меня загоняют в какие-то рамки. Вообще не знаю, что такое «искусство». То есть когда я приехала в Вену смотреть Брейгеля, то его картины я однозначно воспринимала как искусство, то есть то, что не может быть понятым до конца, но в то же время бесконечно восхищает. А дальше все сложнее.

- Так почему вам так было важно вернуть гражданство?

- Почему «было»? Для меня это остается важным.

- Так поезд уже ушел.

- Ничего не ушел. Это вам так кажется. До тех пор, пока я жива, буду бороться. У человека нельзя отнимать гражданство его родины.

О том, почему важно пожить в разных местах



- В какой части Эстонии жили ваши предки по отцовской линии до того момента как уехали в советскую Россию.

- В Нарве, Вильянди, на острове Муху, в разных местах. У бабушки в Вайвара была усадьба.

- Ваш отец вернулся из ссылки именно в Нарву?

- Да, сначала приехал сам, а потом уже привез бабушку.

- Вы провели в Нарве детство, закончили школу. Когда уезжали учиться в Ленинград, планировали вернуться, или, покидая Нарву, думали, что это раз и навсегда?

- У меня никогда не было «раз и навсегда». Я просто поехала учиться в Питер, находящийся в паре часов езды от Нарвы. Тогда не было границы, и все было совсем просто. Какое «навсегда»? Я же не через Атлантический океан собиралась перелететь.

- Сейчас же это очень распространенная история. Когда молодые люди уезжают из Нарвы, даже не за границу, а, например, в Таллинн, часто говорят очень определенно, что жить тут больше не собираются.

- Это совсем другое дело. Для них важен социальный момент. Значит этим ребятам здесь плохо и хочется жить в другом месте. Мне не было плохо, но хотелось расширить свои горизонты, угол зрения, личностно развиваться. Вне зависимости от того, где ты живешь , в Москве, например, или Нью-Йорке, но, если ты хочешь, чтобы твой мир стал больше, не надо сидеть на одном месте, надо ездить, пожить еще где-то.

О том, что публику надо воспитывать



- Нарвскую театральную публику нельзя назвать искушенной. Нарвитяне в массе своей с трудом воспринимают спектакли, являющиеся серьезными высказываниями на актуальные социальные, политические, другие общественно важные темы. Местные люди привыкли к спектаклям с понятным и увлекательным сюжетом, интригой, юмором…

- Где люди к этому привыкли?

- Я, конечно, о тех постановках, которые, как правило, привозят в Нарву, тех, что нарвитяне смотрят по телевизору. И вот, я думаю, насколько нарвитяне готовы к тому, что вы им покажете?

- Это будет нелегко. Это не развлечение, отнюдь, но публику надо воспитывать. В Москве люди уже отвыкли от того, что театр может быть только развлечением, в Питере отвыкли, Берлине отвыкли давно, в Стокгольме отвыкли так давно, что в Берлине не вспомнят, когда отвыкли в Стокгольме. Никто не отменяет классической драматургии, но есть другие, современные формы театра. Я уже довольно давно занимаюсь театром документальным, театром социальным, театром свидетельским. В данный момент такой театр для меня гораздо важнее и интереснее, так как он реагирует на актуальные проблемы, пытается найти ответ на острые социальные вопросы. Конечно, такие спектакли не идут десятилетиями, но это и не нужно.

- Спектакль «Моя эстонская бабушка» в этом смысле похож на то, что вы делали в Таллинне в начале десятых – на постановку, посвященную живущим в Эстонии русским, «Русские они такие».

- В чем-то это очень похоже. Но тот спектакль был уже давно, в 12-м году. Прошло семь лет, изменился мир, изменилась я, и сегодня спектакль получился бы иным. Я сравниваю сегодняшний день с тем периодом жизни в Таллинне, в 12-м году, и могу сказать, он уже другой, живущие в нем русские - другие. Изменилась атмосфера. Мы же делали тогда интервью с людьми разного возраста, разного социального положения, и сегодня мы даже вопросы иначе формулировали бы. По моим ощущениям за это время в Таллинне почти совсем не осталось людей, которые вообще не говорят по-эстонски, если не считать маргиналов. Они во всяком случае, уже не так заметны, как раньше. А это уже другая реальность.

- Не сложно вам работать с актерами, чьим родным языком является эстонский, и которые по-русски, возможно, говорят плохо или совсем не говорят?

- Нет, не сложно. У меня и переводчик есть.

- А самим актерам не тяжело справляться со сценами на русском языке?