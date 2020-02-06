Родильное отделение Нарвской больницы присоединилось к Фонду поддержки родильных домов Эстонии

”Мы очень рады, что потихоньку двигаемся по направлению к своей цели”, — сказала исполнительный руководитель фонда Райли Фриэдеманн.

В этот раз фонд сам сделал предложение присоединиться, и Нарвская больница сразу согласилась. По словам исполнительного руководителя фонда Райли Фриэдеманн, у них уже есть для Нарвской больницы одна небольшая идея, как оказать им поддержку сразу. Пока это неточно, об этом рано говорить вслух.

В прошлом году маленькие родильные отделения по всей Эстонии получили довольно много помощи. Самую крупную поддержку получили острова, как больница на Сааремаа, так и больница на Хийумаа, получили новые реанимационные столы. О новом реанимационном столе мечтает и родильное отделение Нарвской больницы. Фонд сделает все от себя зависящее, чтобы помочь в этом.

Сейчас идет кампания фонда ”Искусство помогает начать жизнь”, в рамках которой эстонские художники пожертвовали свои произведения, и переводя деньги на благотворительность, можно получить художественные произведения.

Пожертвования для Нарвской больницы можно сделать через сайт.

Также приглашают частные компании делать пожертвования.