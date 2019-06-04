Решение найдено? Министр финансов сообщил, как будут решать проблему энергетиков Ида-Вирумаа

Как сказал министр в видеоинтервью Delfi, эти планы закреплены в коалиционном договоре. «Мы будем поддерживать производство масла из сланца и следующую фазу — рафинирование, то есть добавим продукту еще больше дополнительной стоимости», - сказал министр.

По его оценке, строительство нового завода по производству масла могло бы дать работу 1500 человек.

«Скажем так: мы приняли решение, через пару лет выйдем уже на уровень производства», - отметил Хельме после встречи с руководством Eesti Energia.

Промежуточным решением сама компания Eesti Energia видит сохранение действующих электростанций как резервную можность — они продолжат работать, и люди работу не потеряют, - это, по оценке Хельме практически единственное решение в данной ситуации.

«По двум различным причинам — мы пришли сейчас к совершенно нетерпимой ситуации, когда Эстонии превратилась из страны-экспортера электроэнергии в страну-импортера, потому что цены на электричество у нас слишком высокие. И к тому же мы видим рост социальной напряженности в Ида-Вирумаа», - сказал министр финансов.