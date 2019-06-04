04.06.2019, 18:18

Решение найдено? Министр финансов сообщил, как будут решать проблему энергетиков Ида-Вирумаа

 (15)
rus.delfi.ee
EST 1

По словам министра финансов Мартина Хельме, на сегодняшний день ясно, что в ближайшем будущем из сланца производить электоэнергию будет невыгодно, поэтому государство должно подумать о использовании сланцевого масла. Так как реализация этого проекта займет пару лет, нужно электростанции, которым сейчас угрожает закрытие, оставить в работе как резервные мощности.

Как сказал министр в видеоинтервью Delfi, эти планы закреплены в коалиционном договоре. «Мы будем поддерживать производство масла из сланца и следующую фазу — рафинирование, то есть добавим продукту еще больше дополнительной стоимости», - сказал министр.

По его оценке, строительство нового завода по производству масла могло бы дать работу 1500 человек.

«Скажем так: мы приняли решение, через пару лет выйдем уже на уровень производства», - отметил Хельме после встречи с руководством Eesti Energia.

Промежуточным решением сама компания Eesti Energia видит сохранение действующих электростанций как резервную мощность — они продолжат работать, люди работу не потеряют, - и это, по оценке Хельме, практически единственное решение в данной ситуации.

«По двум различным причинам — мы пришли сейчас к совершенно нетерпимой ситуации, когда Эстонии превратилась из страны-экспортера электроэнергии в страну-импортера, потому что цены на электричество у нас слишком высокие. И к тому же мы видим рост социальной напряженности в Ида-Вирумаа», - сказал министр финансов.

Как ранее сообщила компания Eesti Energia, в ближайшее время из-за сокращения производства электроэнергии в принудительный отпуск будут оправлены до 1300 работников. Точное число и график станет известен в течение июня.

Читайте также:
Читайте также: