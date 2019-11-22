Репортаж RusDelfi: Нарва VS Ивангород. Куда сходить поесть?

"Движуха" в "Ро-ро" проходит не только в стенах клуба, но и на площадке перед ним. В этот вечер на улице перед клубом тоже было много людей, все собрались вокруг костра в бочке и пели русские песни. В качестве музыкального сопровождения — песни на телефоне. То есть включали песню на телефоне, подключали переносной динамик и пели. Причем пели люди были из разных компаний. Кто-то, как оказалось, приехал из Питера. А кто-то с эстонским акцентом подтягивал за ”Би-2” ”Полковнику никто не пишет”.

- Ты откуда знаешь эту песню? — спросил я у певшего эстонца.

- Это же саундтрек из фильма ”Брат-2”! — констатировал он.

Так что в Нарве поселился некий интернационально-интеграционный дух. А уж когда к огню подошел мужчина лет 50-55 и с грузинским акцентом поинтересовался, может ли он исполнить а капелла песню ”Сулико”, тут и вовсе пошло братание. Наш эстонец не выдержал и приобняв грузинского гостя сказал: ”Заказывай что хочешь, я плачу!”

”Нет, это ты заказывай, я плачу!” — ответил гордый кавказец. Но оказалось, что эстонец недавно летал в Грузию, и когда местные узнавали откуда он, то отказывались брать с него деньги. Так что надо было отблагодарить.

На третий день пребывания в Нарве было решено пообедать в ирландском пабе, чтобы отведать ”президентскую” рыбу. Fish & Chips — это очень вкусно! Нежная рыба в панировке со сметанным соусом. В качестве картофеля-фри — батат. Видимо, он очень популярен в Нарве.

Fish & Chips в ирландском пабе Foto: Roman Starapopov

После обеда снова была работа, встречи, а вечером — снова свободное время. Почему бы не сходить в Ивангород? К тому же интересно сравнить, как люди проводят время вечером по ту сторону моста.

Увы, результат оказался плачевным. Единственное место — бар при гостинице ”Витязь”. Бар — громко сказано. На деле он представляет собой обычную столовую, разделенную на два зала. В большом проходила частная вечеринка, но все происходящее было как на ладони. Возникло даже некое чувство ностальгии, как будто перейдя мост, мы оказались не только в другой стране, но и в другом времени: из колонок доносилась попса 90-х, тамада завлекала отдыхающих на конкурсы, о которых в Эстонии давным давно забыли. Если вообще знали.

Кафе-бар в гостинице "Витязь" Foto: Roman Starapopov

Но раз пришли, то надо попробовать как здесь кормят и что наливают. Заказали пюре с куриной котлетой и два разливных пива. Судя по банковской выписке со счета, это обошлось в 8,01 евро. Увы, столовским оказался не только антураж, но и блюда. Если вы были в обычной российской столовой, то прекрасно понимаете, что нам пришлось попробовать… В общем, если нас читают в Ивангороде — мы очень рекомендуем проводить досуг по нашу сторону моста.