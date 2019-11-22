Репортаж RusDelfi: Нарва VS Ивангород. Куда сходить поесть?

На прошлой неделе редакция RusDelfi работала в Нарве. Мы встречались с читателями, делали репортажи и интервью. Вспоминая пословицу про кто как ест, тот так и работает, мы заглянули в места общепита, причем не только нарвские, но и иваногородские. Да, мы там тоже были.
Вечером, после встречи с читателями мы направились по совету знакомых в ирландский паб. Нас заверили, что там вкусно кормят. Двое из нас сразу определились с выбором блюда, остальные размышляли. К тому же официантка нам посоветовала взять Fish & Chips (рыбу с картошкой фри). Стоимость блюда 8,90 евро.
"Это блюдо всегда заказывает президент Керсти Кальюлайд, когда приезжает в Нарву", — прорекламировала работница заведения.
- Постоянно заказывает или только один раз заказывала? — уточнили мы.
- Уже несколько раз. Когда приезжает в Нарву, то всегда заходит к нам и заказывает Fish & Chips, — прозвучало в ответ.
В этот момент принесли те два блюда, которые заказали коллеги. Бургер выглядел аппетитно. Коллега, попробовав бургер сразу дала оценку: средне, на троечку. А второе было ”мужское” Karjase pirukas iiris stiilis (Картофельная запеканка по-ирландски) стоимостью 6,90 евро. Это была целая гора запеченого картофеля с колбасками и солеными огурцами. Стало ясно, что этого блюда даже на одного будет много, поэтому заказали два блюда на четверых мужчин! К тому же, нам настоятельно порекомендовали попробовать местного "Нарвского пива". Да и цена по сравнению с Таллинном радует, всего 3,50 евро. Что сказать, это было идеальное дополнение к пенному напитку. Мы не прогадали! Такого в Таллинне не пробовали.
В течение следующего дня было много съемок, поэтому пришлось совместить обед с ужином. Поскольку вечерние съемки проходили в Astri Keskus, на главной арене кинофестиваля KinoFF, то мы решили пойти в бургерную Narva Diner. Еще до подачи основного блюда нам принесли чипсы. Причем, не из упаковки, в которых чипсы продаются в любом супермаркете, а сделанные из картофеля на месте. Это просто пять!
А вот бургер "Гавайи пять-оу" за 7,90 евро ожидания не оправдал, и здесь он был на троечку. Показалось, что котлета как раз-таки была разморожена или разогрета. Обычно, если готовят котлету из свежего мяса, то она сочная. Эта же была не то чтобы, сухая… Никакая. Но есть хотелось, поэтому блюдо было съедено. Кстати, в качестве гарнира к бургерам подали дополнительно картофель. К одному батат, тоже с большей долей вероятности, что его сделали на кухне, а ко второму фри, но на этот раз показалось, что магазинный.
Поскольку вся запланированная на этот день работа была сделана, а вечером оставалось немного свободного времени, то решили отдохнуть и сходить в знаменитый далеко за пределами Нарвы арт-клуб ”Ро-ро”. В одном из самых популярных мест в Нарве свободного столика мы не нашли. Бармен посоветовал: если мы с кем-то из клиентов договоримся, то можем подсесть к ним за столик. Нам повезло. За одним из столиков сидел молодой человек, который согласился принять нашу компанию. В итоге, мы заказали по пиву и уже через 5-10 минут играли в "Уно". В "Ро-ро" это даже приветствуется.
Кстати, не зря это место позиционирует себя, как арт-клуб, поскольку каждые выходные здесь мероприятия, выступают группы, часто с концертами приезжают музыкальные коллективы из Петербурга.
"Движуха" в "Ро-ро" проходит не только в стенах клуба, но и на площадке перед ним. В этот вечер на улице перед клубом тоже было много людей, все собрались вокруг костра в бочке и пели русские песни. В качестве музыкального сопровождения — песни на телефоне. То есть включали песню на телефоне, подключали переносной динамик и пели. Причем пели люди были из разных компаний. Кто-то, как оказалось, приехал из Питера. А кто-то с эстонским акцентом подтягивал за ”Би-2” ”Полковнику никто не пишет”.
- Ты откуда знаешь эту песню? — спросил я у певшего эстонца.
- Это же саундтрек из фильма ”Брат-2”! — констатировал он.
Так что в Нарве поселился некий интернационально-интеграционный дух. А уж когда к огню подошел мужчина лет 50-55 и с грузинским акцентом поинтересовался, может ли он исполнить а капелла песню ”Сулико”, тут и вовсе пошло братание. Наш эстонец не выдержал и приобняв грузинского гостя сказал: ”Заказывай что хочешь, я плачу!”
”Нет, это ты заказывай, я плачу!” — ответил гордый кавказец. Но оказалось, что эстонец недавно летал в Грузию, и когда местные узнавали откуда он, то отказывались брать с него деньги. Так что надо было отблагодарить.
На третий день пребывания в Нарве было решено пообедать в ирландском пабе, чтобы отведать ”президентскую” рыбу. Fish & Chips — это очень вкусно! Нежная рыба в панировке со сметанным соусом. В качестве картофеля-фри — батат. Видимо, он очень популярен в Нарве.
После обеда снова была работа, встречи, а вечером — снова свободное время. Почему бы не сходить в Ивангород? К тому же интересно сравнить, как люди проводят время вечером по ту сторону моста.
Увы, результат оказался плачевным. Единственное место — бар при гостинице ”Витязь”. Бар — громко сказано. На деле он представляет собой обычную столовую, разделенную на два зала. В большом проходила частная вечеринка, но все происходящее было как на ладони. Возникло даже некое чувство ностальгии, как будто перейдя мост, мы оказались не только в другой стране, но и в другом времени: из колонок доносилась попса 90-х, тамада завлекала отдыхающих на конкурсы, о которых в Эстонии давным давно забыли. Если вообще знали.
Но раз пришли, то надо попробовать как здесь кормят и что наливают. Заказали пюре с куриной котлетой и два разливных пива. Судя по банковской выписке со счета, это обошлось в 8,01 евро. Увы, столовским оказался не только антураж, но и блюда. Если вы были в обычной российской столовой, то прекрасно понимаете, что нам пришлось попробовать… В общем, если нас читают в Ивангороде — мы очень рекомендуем проводить досуг по нашу сторону моста.
Итак, в Нарве появляются места, где действительно вкусно. Но за всё приходится платить, и по ценам крупнейший город Ида-Вирумаа вполне сопоставим с Таллинном. Паста — от 6 до 8 евро, основное блюдо может доходить и до 14. Пиво, минимум, 3,50. Кажется, далеко не все нарвитяне могут себе это позволить. А может быть, просто жизнь в городе не так уж плоха, как об этом говорят сами горожане?
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