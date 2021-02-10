РЕПОРТАЖ RusDelfi | ”Мне говорили, наш мир — русский, а ты чужая”. День с мэром Нарвы Катри Райк

Корреспонденты RusDelfi отправились в Нарву, чтобы провести полный рабочий день с мэром города Катри Райк и обсудить главные темы: отношения с Россией, доверие к коалиции и процесс вакцинации от Covid-19.
Рабочий кабинет на втором этаже. На столе букет из пяти красных роз. ”Постоянно приносят местные жители”, — улыбается хозяйка кабинета Катри Райк. Здесь она работает чуть более месяца, о прежнем хозяине, Алексее Евграфове, напоминают спортивные кубки, оставленные на шкафу.
”Все не доходят руки навести порядок, — сокрушается новый мэр. И признается, что даже не знает, что там, внутри шкафа. А если там деньги или прослушка?
Россия за окном
Окна кабинета выходят прямиком на погранпункт. По признанию Райк, этот вид ей нравится. Впрочем, тут же добавляет: из окон ее дома вид еще красивее — на Иваногородский замок.
”Я каждый день вижу из окна Ивангород. И это никак не мешает, наоборот, это интересно”, — парирует Райк провокационный вопрос, каково это жить в квартире, из окна которой открывается вид на Россию. При этом мэр с иронией добавляет, что когда некоторым гостям говорила о том, что за окном Россия, то они невольно отшагивали от окна.
Мэр с иронией добавляет, что когда некоторым гостям говорила о том, что за окном Россия, то они невольно отшагивали от окна.
”В Нарве бог дал нам хорошие виды — два замка, высокий берег. Мне очень нравится нарвский воздух. Выйдешь утром и сразу свежо. Я выросла в Тарту, а там болота и воздух тяжелый, особенно летом”, — делится впечатлениями Райк.
По ее словам, в Нарве есть хорошие кафе и рестораны, которые посещает регулярно. ”Если не здесь, то в Усть-Нарве. И в театр, можно было ходить, пока ”короны” не было”, — оживленно говорит мэр о досуге в городе.
Вечером в свободное время она посещала и местные бары, заказывала белое сухое вино. А летом планирует арендовать для проживания дом в Нарва-Йыэсуу. ”Пока покупать не собираюсь. Посмотрим, понравится ли там”, — делится планами мэр.
”Давит ли на Нарву российское соседство?”, — отвлекаем мэра от летних планов. ”Разумеется, для Эстонии и для Европы лучше, когда жизнь в России лучше. Когда соседи живут хорошо, то и мы хорошо живем. Мне бы не хотелось, чтобы у России были какие-то большие проблемы. В России — Москве и Пскове — у меня есть друзья. Между людьми отношения всегда очень важны”, — убеждена Райк.
Представляет ли Россия угрозу для Эстонии? ”Опять про Россию спрашиваете. Я не специалист в этом, разумеется, надеюсь, что не представляет. Я верю в хорошие человеческие отношения. Но политика государства — есть политика государства. И ни в одной политике нет какой-то одной стороны, всегда есть две”, — рассуждает Райк, добавляя, что в приграничном сотрудничестве у стран все хорошо, а в случае Нарвы — это очень важно.
Где находится макет старой Нарвы?
За полчаса до нашего разговора мэр подписала договор о реновации нарвских Ратуши и Ратушной площади. Торжественное подписание договора состоялось в здании бывшей Нарвской мебельной фабрики, где сейчас расположен макет старой Нарвы. Не будучи нарвитянами, мы с фотографом не сразу нашли выставку. Впрочем, и местные молодые люди, стоявшие у здания бывшей фабрики, только от нас узнали, что где-то в городе экспонируется макет старой Нарвы.
”Мой шофер тоже спрашивал утром, куда ехать. Это значит, что об этом нужно побольше писать”, — подмечает Райк. Сейчас она договаривается с Нарвским музеем, чтобы в один из дней для жителей города сделать двери выставки открытыми или хотя бы снизить цену на билет. Сейчас цена билета для взрослых составляет 8 евро, цена льготного билета — 4 евро.
На чем ездит мэр третьего по величине города страны? У Райк Škoda Superb 2016 года мощностью 140 kW. Согласно данным эстонского Фонда дорожного страхования, машина в аварии не попадала.
”Сегодня утром (5 февраля — прим. RusDelfi) я сделала в Facebook пост о подписании договора. И знаете, было очень много лайков. Сколько людей, которым это очень важно! Вопрос старого города интересует как нарвитян, так и людей за пределами Нарвы не только в Эстонии, но и России, в Европе”, — констатирует Райк.
Согласно подписанному договору, реконструкция ратуши должна быть завершена к концу 2022 года.
О русских и знании русского языка
По словам Райк, русскоязычные составляют примерно 95-96% населения Нарвы. И то, что Нарва — русский город, по ее мнению, нормально. ”Русские между собой никогда не станут говорить на эстонском, это нормально. В Нарве так жизнь сложилась, что здесь живут русские. Это история. Язык есть язык. Русская культура же очень богатая. И соседа не поменяешь, он остаётся”, — констатирует Райк. Она абсолютно не согласна с журналистом Прийтом Хыбемяги, заявившим в передаче ”Keskpäevatund” на радио Kuku о том, что в Эстонии для эстонцев нет никаких перспектив для изучения русского языка.
”Российская история и русская культура очень богатые, наоборот, надо учиться”, — уверена Райк. Ей самой знание русского в дало возможность уверенно чувствовать себя во время путешествий по странам бывшего Советского Союза.
”
Российская история и русская культура очень богатые, наоборот, надо учиться.
Русский язык Райк выучила в Нарве. Переехала сюда в 1999 году, оставаться тогда не планировала. Изучение языка проходило во время общения с коллегами по колледжу, в котором преподавала. ”Мне часто говорили, что у меня грамотный русский, я использую красивые слова. Но при этом я делаю много грамматических ошибок. В политике знание русского — это очень важно, у нас же мало эстонских политиков, которые говорят по-русски”, — утверждает мэр Нарвы.
”Голубой огонек” — красиво, а посмотришь наше — плакать и смеяться хочется
По признанию Райк, она любит смотреть передачи на русском языке. В принципе, как и многие нарвитяне. ”Я смотрела ”Голубой огонек” в ночь с 31 декабря на 1 января. Потому что это интересно. Каждый номер — новый костюм. Возможно, я уже старая, но это же красиво, понимаете? — делится впечатлениями Райк о передаче. — А посмотришь наше: и плакать, и смеяться хочется. Ясно, что там бюджет разный, что дело в деньгах”.
”Поэтому я понимаю людей, которые смотрят российское телевидение”, — подытоживает она. При этом мэр обращает внимание, что нарвитяне читают и местную прессу и знают, что происходит в стране.
”Я готова уйти в отставку, если нужно”
Время близится к обеду. Райк приглашает в кафе, где обедает в рабочие дни практически ежедневно. Пешком направляемся направляемся от Петровской площади, где находится мэрия Нарвы, в кафе ”№2” в здание Vaba lava. По времени путь занимает минут семь.
”Здесь очень вкусно кормят. Сюда на обед ходят местные журналисты, политики и предприниматели”, — говорит Райк, когда мы переступаем порог кафе.
На обеденное предложение картофельная запеканка двух видов: с рыбой и овощами. Райк заказывает с овощами. Молодой человек за кассой говорит, что это последняя. Мы с фотографом Андресом Путтингом, естественно берем запеканку с рыбой.
”А кофе с меня! — говорит Райк, обращаясь к нам с фотографом. — Это не взятка, вы мои гости”. Помимо кофе, она заказывает еще три вастлакуккеля.
Садимся за стол. Еду подносит тот же работник кафе, что стоял за кассой. Пользуясь случаем, интересуюсь у молодого человека:
Корреспондент Delfi Роман Старапопов: Как вы относитесь к вашему мэру? Работник кафе: Замечательно. Катри Райк: А что вам оставалось ответить (смеется)? Спасибо, разумеется. Р.С.: Будете голосовать за нее на следующих выборах? Работник кафе: Да. Р.С.: Вы довольны жизнью в Нарве, после прихода Катри Райк? Работник кафе: В данный момент всем доволен. У нас обедает почти каждый день. Себя нормально ведет.
”Есть законы, которым надо следовать. Он же не был в группе риска насколько я знаю, да? Я его понимаю, но не понимаю врача, который сделал ему прививку. Если у консула проблемы со здоровьем, то ему надо было официально показать справки. Это должно быть прозрачно”, — уверена она.
Сама Райк делать прививку от Covid-19 пока не планирует, поскольку не входит в группу риска. К тому же, у властей нет планов относительно вакцинации политиков. ”Я не хочу попасть на первые полосы газет. Да, одна половина журналистов сказала бы, что это был бы хороший пример для жителей Нарвы. А вторая, что это коррупция”, — поясняет она.
Вопрос вакцинации среди нарвитян, по признанию мэра, стоит остро. Жители к этому относятся скептически, и власти решают, как объяснить местным о необходимости вакцинации. Большую роль в этом вопросе играют и местные врачи, которые тоже сомневаются в необходимости делать прививку, поскольку вакцина создана недавно и ее возможные последствия еще не изучены.
Сейчас власти планируют развесить в центрах семейных врачей и торговых центрах специальные плакаты с призывом вакцинироваться от Covid-19.
В том, что некоторые нарвитяне предпочитают в качестве вакцины российский ”Спутник V”, Райк проблем не видит и напоминает, что препараты AstraZeneca и ”Спутник” схожи. Однако она обращает внимание, что в Эстонии за вакцинацию платить не надо, это оплачивает государство, а за вакцинацию ”Спутником” в России придется заплатить.
Пикет за Навального
Заканчиваем обед и возвращаемся в рабочий кабинет Райк. Впереди у мэра встреча с молодежью и представителями Кайтселийта. Вновь проходим мимо Петровской площади, где недавно проходил пикет в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
”Я получила письмо от одного местного господина: ”Запретить!”. Секретарь принес мне это письмо на бумаге. Я взяла ручку и написала ответ: ”Eesti on demokraatlik riik. (Эстония — демократическая страна — прим. RusDelfi) Секретарь спрашивает, так и отправлять? Так и отправлять! Так и есть”, — отвечает Райк на вопрос, об отношении к пикету.
Фильма-расследования Навального ”Дворец для Путина” Райк еще не видела. ”Путин — это Россия, Россия — это Путин. Но я не занимаюсь внешней политикой, — отвечает Райк, на просьбу прокомментировать о своем отношении к Путину. — Но фильм, разумеется, планирую посмотреть”.
”
Путин — это Россия, Россия — это Путин.
Она проводит параллели с замком бывшего президента Украины Виктора Януковича, где лично побывала во время командировки в Киев в бытность ректором Академии внутренней обороны. ”Интересно сравнить. Я с интересом жду, что там? Золотой унитаз?” — смеется она. Жизнь в таких условиях Райк не понимает: ”Это же какой-то музей”.
После обеда Райк встречается с местной молодежью: двумя гимназистами и двумя студентами. Местные ребята рассказывают о своих планах, мэр обещает помочь и привлечь к финансированию проектов Фонд интеграции. Их встреча длилась около 20 минут, во время беседы мэр постоянно делала заметки в блокноте.
Более подробно о молодежных активистах RusDelfi расскажет в отдельной статье. После встречи с молодежью мэр проводит встречу с представителями Кайтселийта. Содержание разговора о государственной обороне мы приводить не будем.
Возможно ли предательство?
Доверяют ли Катри Райк местные жители? Мэр изначально отвечает лаконично, мол об этом надо спрашивать у самих нарвитян. При этом добавляет, что перед ее назначением на пост мэра города местные оппозиционные политики использовали национальную карту.
”Мол, наш мир — русский, а она чужая, из Тарту. Было больно, — признается Райк. — Есть те, кто доверяют, есть кто не доверяют. Но политически это нормальная ситуация. Вопрос в том, на кого ты больше обращаешь внимание”.
На вопрос, есть ли у нее уверенность в нынешней в коалиции и нет ли опасений, что в будущем ее свои же могут ”кинуть”, Райк отвечает: ”Сейчас таких признаков нет. Но, политика есть политика. Надеюсь, что мы вместе будем работать как до выборов, так и после. Но я поступаю всегда так, что утром могу спокойно смотреть в зеркало. Поэтому я готова уйти в отставку если нужно. Но не сейчас. Сейчас не тот случай. Разумеется, надо искать компромиссы”.
”
Я готова уйти в отставку если нужно. Но не сейчас. Сейчас не тот случай.
Райк считает, что критика со стороны оппозиции вполне приемлема, если она конструктивная. При этом он признает, что ее переход из оппозиции в коалицию был нелегким и напоминает, что в Нарве у власти всегда были фракции с серыми кардиналами.
”Сейчас есть две фракции и решения принимаются коллегиально, обсуждаются. Это уже хорошо. И это существенное изменение для Нарвы”, — убеждена Райк. Но даже она признает, что найти общий язык не всегда удается.
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