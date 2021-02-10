РЕПОРТАЖ RusDelfi | ”Мне говорили, наш мир — русский, а ты чужая”. День с мэром Нарвы Катри Райк

Рабочий кабинет на втором этаже. На столе букет из пяти красных роз. ”Постоянно приносят местные жители”, — улыбается хозяйка кабинета Катри Райк. Здесь она работает чуть более месяца, о прежнем хозяине, Алексее Евграфове, напоминают спортивные кубки, оставленные на шкафу.

”Все не доходят руки навести порядок, — сокрушается новый мэр. И признается, что даже не знает, что там, внутри шкафа. А если там деньги или прослушка?

Похоже, мэр открыла шкаф после своего предшественника впервые. Foto: Andres Putting

Россия за окном



Окна кабинета выходят прямиком на погранпункт. По признанию Райк, этот вид ей нравится. Впрочем, тут же добавляет: из окон ее дома вид еще красивее — на Иваногородский замок.

”Я каждый день вижу из окна Ивангород. И это никак не мешает, наоборот, это интересно”, — парирует Райк провокационный вопрос, каково это жить в квартире, из окна которой открывается вид на Россию. При этом мэр с иронией добавляет, что когда некоторым гостям говорила о том, что за окном Россия, то они невольно отшагивали от окна.

Мэр с иронией добавляет, что когда некоторым гостям говорила о том, что за окном Россия, то они невольно отшагивали от окна.

”В Нарве бог дал нам хорошие виды — два замка, высокий берег. Мне очень нравится нарвский воздух. Выйдешь утром и сразу свежо. Я выросла в Тарту, а там болота и воздух тяжелый, особенно летом”, — делится впечатлениями Райк.

По ее словам, в Нарве есть хорошие кафе и рестораны, которые посещает регулярно. ”Если не здесь, то в Усть-Нарве. И в театр, можно было ходить, пока ”короны” не было”, — оживленно говорит мэр о досуге в городе.

Вечером в свободное время она посещала и местные бары, заказывала белое сухое вино. А летом планирует арендовать для проживания дом в Нарва-Йыэсуу. ”Пока покупать не собираюсь. Посмотрим, понравится ли там”, — делится планами мэр.

”Давит ли на Нарву российское соседство?”, — отвлекаем мэра от летних планов. ”Разумеется, для Эстонии и для Европы лучше, когда жизнь в России лучше. Когда соседи живут хорошо, то и мы хорошо живем. Мне бы не хотелось, чтобы у России были какие-то большие проблемы. В России — Москве и Пскове — у меня есть друзья. Между людьми отношения всегда очень важны”, — убеждена Райк.