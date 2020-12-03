РЕПОРТАЖ DELFI | Жители Силламяэ ждут появления российской вакцины, а для профилактики от Covid-19 едят чеснок и моют руки хозяйственным мылом

”В магазинах мы носим маски, руки дезинфицируем”, — отвечает девушка, которая еще учится в школе. По ее словам, уроки сейчас проходят дистанционно.
Еще одна женщина сказала, что старается меньше выходить на улицу и меньше общаться с людьми. ”Я же не знаю, может у них скрытый коронавирус. Но точно так же и я могу быть носителем”, — не исключает она.
Все на той же площади около ларька встречаем еще одних мужчину и женщину в возрасте. Интересуемся, приходилось ли сдавать тест на коронавирус. ”А нас никто не заставляет и не предлагает. Мы ничего не знаем”, — отвечает женщина, которая даже не в курсе, сколько стоит тест на коронавирус.
- 75 евро, приходит на помощь ее собеседник.
- Ты че, Николаич? — удивляется женщина.
- Серьезно.
”Обалдеть”, — поворачивается женщина к микрофону и задает риторический вопрос: это что, нажива кому-то?
На вопрос, будете ли делать прививку от коронавируса, когда она появится, женщина отвечает, что об этом еще думать рано.
Подходим еще к одному мужчине, который стоит у скамейки. На нем маска. Мужчина говорит, что уже готов сделать прививку от коронавируса. При этом только российского производства — Sputnik V. ”Она проверена. Министр обороны Шойгу не зря же сделал. Жириновский. Дочь президента. Там база, наука. А в Америке — почитайте интернет — непроверенная. Короче говоря, сырая вакцина”, — говорит мужчина. По его словам, медицинского образования у него нет, однако он инженер-химик, работал на сланце-химическом заводе, но сейчас на пенсии.
- Тест на коронавирус мужчина делать не хочет, потому что платно.
- В России бесплатно, приводит он пример.
- Но мы же с вами живем в Эстонии.
- Сегодня мы здесь, завтра поехали туда и можно будет сделать.
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