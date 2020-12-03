03.12.2020, 17:30

РЕПОРТАЖ DELFI | Жители Силламяэ ждут появление российской вакцины, а для профилактики от Covid-19 едят чеснок и моют руки хозяйственным мылом

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Фото: Андрес Путтинг
EST 10
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Ida-Virumaa 3.12.2020 Foto: Andres Putting

Правительство обеспокоено ситуацией в Ида-Вирумаа, где кумулятивные показатели заболеваемости коронавирусом самые высокие в Эстонии. Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht отправились в регион.

Решение о поездке в Ида-Вирумаа с целью освещения событий было принято в четверг утром. По пути звоним в больницы, чиновникам и представителям спа-отелей. Никто не берет трубку, но через какое-то время начинают поступать обратные звонки. Оказалось, кто-то был на собрание кризисной комиссии, кто-то участвовал в видеоконференции в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Руководитель лечебной работы в Нарвской больнице Пилле Летюка сообщила, что и вовсе не может найти время для комментария на видеокамеру. Мэр самого зараженного в Эстонии города Силламяэ Тынис Калберг тоже не находит времени.

Приезжаем в Силламяэ. Делаем несколько кругов, проезжаем автобусные остановки. И если в Таллинне повсюду висят синие плакаты с рекомендациями правительства и ВОЗ о том, как обезопасить себя от заражения, то здесь картина совершенно обратная. Эти плакаты мы нашли только на двух остановках. В городе нет билбордов и другой визуальной рекламы с призывом носить маски. Видимого присутствия государства не ощущается.

Департамент здоровья рапортует, что Силламяэ — самый зараженный город. Однако мы посетили силламяэский экспресс-пункт тестирования на коронавирус, после чего возник вопрос: каким образом департамент выявляет инфицированных? Дело в том, что экспресс-пункт был закрыт — ни пациентов, ни медиков.

Напротив магазина на лавочке сидят пожилые мужчина и женщина. Оба в курсе о том, что в городе активно распространяется вирус. Однако женщина говорит, что не боится ковида. ”А потому что вы в маске”, — поясняет она. Мужчина, подключаясь к беседе, говорит, что у него маска есть, но она в кармане.

”Я вам сейчас тоже покажу, — перехватывает инициативу женщина и достает из кармана медицинскую маску. — Вот она у меня. Но я ее не надеваю”. Тем не менее наша собеседница говорит, что ест чеснок и моет руки, чтобы не заболеть коронавирусом.

”Лук ем только живой. Руки обрабатываю хозяйственным мылом. Это все надо!” — уверена женщина.

У проходящей мимо девушки спрашиваем: что вы делаете для того, чтобы не заболеть?

”В магазинах мы носим маски, руки дезинфицируем”, — отвечает девушка, которая еще учится в школе. По ее словам, уроки сейчас проходят дистанционно.

Еще одна женщина сказала, что старается меньше выходить на улицу и меньше общаться с людьми. ”Я же не знаю, может у них скрытый коронавирус. Но точно так же и я могу быть носителем”, — не исключает она.

Все на той же площади около ларька встречаем еще одних мужчину и женщину в возрасте. Интересуемся, приходилось ли сдавать тест на коронавирус. ”А нас никто не заставляет и не предлагает. Мы ничего не знаем”, — отвечает женщина, которая даже не в курсе, сколько стоит тест на коронавирус.

- 75 евро, приходит на помощь ее собеседник.
- Ты че, Николаич? — удивляется женщина.
- Серьезно.

”Обалдеть”, — поворачивается женщина к микрофону и задает риторический вопрос: это что, нажива кому-то?

На вопрос, будете ли делать прививку от коронавируса, когда она появится, женщина отвечает, что об этом еще думать рано.

Подходим еще к одному мужчине, который стоит у скамейки. На нем маска. Мужчина говорит, что уже готов сделать прививку от коронавируса. При этом только российского производства — Sputnik V. ”Она проверена. Министр обороны Шойгу не зря же сделал. Жириновский. Дочь президента. Там база, наука. А в Америке — почитайте интернет — непроверенная. Короче говоря, сырая вакцина”, — говорит мужчина. По его словам, медицинского образования у него нет, однако он инженер-химик, работал на сланце-химическом заводе, но сейчас на пенсии.

- Тест на коронавирус мужчина делать не хочет, потому что платно.
- В России бесплатно, приводит он пример.
- Но мы же с вами живем в Эстонии.
- Сегодня мы здесь, завтра поехали туда и можно будет сделать.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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