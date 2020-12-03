РЕПОРТАЖ DELFI | Жители Силламяэ ждут появление российской вакцины, а для профилактики от Covid-19 едят чеснок и моют руки хозяйственным мылом

Решение о поездке в Ида-Вирумаа с целью освещения событий было принято в четверг утром. По пути звоним в больницы, чиновникам и представителям спа-отелей. Никто не берет трубку, но через какое-то время начинают поступать обратные звонки. Оказалось, кто-то был на собрание кризисной комиссии, кто-то участвовал в видеоконференции в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Руководитель лечебной работы в Нарвской больнице Пилле Летюка сообщила, что и вовсе не может найти время для комментария на видеокамеру. Мэр самого зараженного в Эстонии города Силламяэ Тынис Калберг тоже не находит времени.

Приезжаем в Силламяэ. Делаем несколько кругов, проезжаем автобусные остановки. И если в Таллинне повсюду висят синие плакаты с рекомендациями правительства и ВОЗ о том, как обезопасить себя от заражения, то здесь картина совершенно обратная. Эти плакаты мы нашли только на двух остановках. В городе нет билбордов и другой визуальной рекламы с призывом носить маски. Видимого присутствия государства не ощущается.

Департамент здоровья рапортует, что Силламяэ — самый зараженный город. Однако мы посетили силламяэский экспресс-пункт тестирования на коронавирус, после чего возник вопрос: каким образом департамент выявляет инфицированных? Дело в том, что экспресс-пункт был закрыт — ни пациентов, ни медиков.

Напротив магазина на лавочке сидят пожилые мужчина и женщина. Оба в курсе о том, что в городе активно распространяется вирус. Однако женщина говорит, что не боится ковида. ”А потому что вы в маске”, — поясняет она. Мужчина, подключаясь к беседе, говорит, что у него маска есть, но она в кармане.

”Я вам сейчас тоже покажу, — перехватывает инициативу женщина и достает из кармана медицинскую маску. — Вот она у меня. Но я ее не надеваю”. Тем не менее наша собеседница говорит, что ест чеснок и моет руки, чтобы не заболеть коронавирусом.

”Лук ем только живой. Руки обрабатываю хозяйственным мылом. Это все надо!” — уверена женщина.

У проходящей мимо девушки спрашиваем: что вы делаете для того, чтобы не заболеть?