Репинский все же остался без незаконной компенсации в 14 400 евро

На заседании волостного совета Йыхви в четверг был выставлен на голосование пункт, касающийся признания недействительным решения о выплате Репинскому компенсации. За отмену решения проголосовали 18 депутатов волостного совета.

Ранее волостной совет постановил, что Репениский получит компенсацию, равную четырем месячным зарплатам. В случае его зарплаты в 3600 евро прощальный подарок составил бы 14 400 евро.

Однако советники Министерства финансов Оливия Талусте утверждает, что решение волостного совета противоречит закону. В частности, Закон об организации местного самоуправления не разрешает выплачивать компенсацию в случае, если назначенные собранием на должность сотрудник уходит по собственному желанию.

Председатель совета Эдуард Эаст сообщил, что им представили проект, в соответствии с которым Репинскому компенсация не полагается.