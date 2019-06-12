Ратас призвал оживить в Ида-Вирумаа сферу предпринимательства и сократить отставание региона от других регионов Эстонии

По словам Ратаса, поступающие от компании Eesti Energia сообщения вызывают серьезные опасения. ”Хотел бы заверить вас, что правительство со всей серьезностью работает над поиском решений. Хочу сказать как вам, так и жителям Ида-Вирумаа, что правительство выступает за то, чтобы никто внезапно не оказался без работы, не был отправлен на улицу или предоставлен самому себе или брошен на произвол судьбы”, — сказал премьер-министр.

Он добавил, что вчера министр финансов Мартин Хельме находился в Ида-Вирумаа с визитом, посвященным решению этой проблемы. Министр государственного управления также находился вчера в Ида-Вирумаа и встречался с представителями промышленных парков.

”По моему мнению, сейчас необходимо оперативно действовать, чтобы предотвратить наиболее сложные и негативные сценарии, и принять меры, которые действительно дадут людям чувство уверенности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе”, — сказал Ратас.