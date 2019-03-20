Расформирование PPA может облегчить жизнь нарвским пограничникам. А что будет, например, с Васк-Нарвой, где пограничники — единственные охранники правопорядка?

Он отмечает, что создание Департамента полиции и погранохраны в свое время не улучшило материального положения пограничников, хотя такие обещания были.

”Реального сокращения руководящего аппарата не произошло, и никакой экономии эта реформа не дала. Это все фикция. Высшее руководство преследует свои цели. Условия для обычных пограничников только ухудшились — премиальный фонд сейчас общий, а ведь часть средств поступает по Шенгенскогому соглашению именно для погранохраны”.

Сергея также не радует то, что в результате объединения служб пограничники стали больше тренироваться, участвовать в учениях, то есть уже и совместных с полицией.

”Может быть, это неплохо для уровня подготовки, но учений и тренировок все-таки неадекватно много, по-моему. И не только мне так кажется”, — сказал Сергей.

В Васк-Нарве и до создания PPA пограничники заменяли полицейских



В местечке Васк-Нарва, ближайшее отделение полиции от которого находится в более чем полусотне километров, пограничники выполняют функцию полиции, то есть обеспечивают правопорядок, реагируя на какие-либо, нечастые, к счастью, правонарушения.

Активный житель деревни, в недавнем прошлом депутат волостного собрания Алайыэ, Александр Петухов сказал Delfi, что и до создания Департамента полиции и погранохраны, объединившего структуры, пограничники заменяли во многих ситуациях полицейских. То есть даже в том случае, если погранслужба будет восстановлена, а PPA не станет, он не ожидает каких-либо негативных последствий для Васк-Нарвы.

”Наш констебль же тоже в Йыхви сидит. И это реальность, из которой надо исходить. В плане безопасности Васк-Нарва — очень спокойное место, и этому способствует в числе прочего то, что здесь всегда много представителей власти. Сейчас в связи с зимним периодом в Васк-Нарве, где около 110 домохозяйств, проживает чуть больше тридцати человек, так как многие перебираются на зиму в город, не желая дважды платить за отопление. А на кордоне у нас находятся 12 пограничников. То есть по количеству охранников правопорядка на душу населения мы, наверное, на одном из первых мест в Эстонии. В Причудье люди привыкли к тому, что когда они вызывают полицию или срабатывает сигнализация, приезжают пограничники. Так в любом случае будет и дальше”, — убежден Александр.

По словам, то, как сейчас пограничники справляются с полицейскими функциями у местных жителей никакой критики не вызывает. Жители Причудья чаще негодуют по поводу того, как те осуществляют погранохрану.

”Когда открылся сезон зимней рыбалки на Чудском озере, то сначала был разрешен выход на лед не далее, чем на три километра от берега. Многие были недовольны тем, как строго пограничники наказывали тех, кто всего на пару-тройку сотен метров уходил дальше. Сразу штрафовали, а ведь среди нарушителей из местных людей — в основном те, у кого нет современных смартфонов, чтобы посмотреть расстояние от берега”.

Также жителей Васк-Нарвы тревожит стоящий на территории кордона радар — они пытаются выяснить, насколько опасно его излучение. Волнует и то, будет ли доступной для кого-то кроме представителей государственных структур, новая дорога, которую построят для охраны границы вдоль реки Нарва.

"Я считаю, что у пограничников в Причудье много работы, и ни в коем случае нельзя сказать, что, если бы они не помогали полиции, то сидели бы без дела. Они очень много делают для того, чтобы несчастных случаев на озере было меньше, а зимой особенно сложно контролировать рыбаков, которые часто совсем слабо озабочены собственной безопасностью", — говорит Александр.

По его информации, преступлений, связанных с контрабандой в Причудье почти не происходит, но котролем происходящего в трехкилометровой приграничной зоне занимаются очень тщательно.

"Как-то оштрафовали жителя Васк-Нарвы за то, что запускал дрон над своим домом. Это запрещено", — рассказывает Александр.