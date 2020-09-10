10.09.2020, 11:04

Работники Ида-Вируской центральной больницы заразились коронавирусом


EST 16
Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Ида-Вируская центральная больница продолжает работу в обычном режиме, несмотря на случаи заболевания среди работников, сообщила больница. По состоянию на 10 сентября больница выявила пять зараженных, которые работают в патологической службе.

Работа службы реорганизована, сообщила больница. "Близко контактировавшие работники направлены на самоизоляцию. Заболевшие работники не контактировали с пациентами, патологическая служба находится в отдельном здании".

Больница продолжает обслуживание пациентов в обычном режиме — в больнице действует запрет на посещения и обязанность носить маски.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: