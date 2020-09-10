Работники Ида-Вируской центральной больницы заразились коронавирусом

Ида-Вируская центральная больница продолжает работу в обычном режиме, несмотря на случаи заболевания среди работников, сообщила больница. По состоянию на 10 сентября больница выявила пять зараженных, которые работают в патологической службе.
Работа службы реорганизована, сообщила больница. "Близко контактировавшие работники направлены на самоизоляцию. Заболевшие работники не контактировали с пациентами, патологическая служба находится в отдельном здании".
Больница продолжает обслуживание пациентов в обычном режиме — в больнице действует запрет на посещения и обязанность носить маски.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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