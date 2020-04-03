Работа шахты Estonia остановлена до конца апреля

Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что заболевший работник контактировал по меньшей мере с 19 коллегами, а не с 16, как предполагалось ранее. Всех этих работников мы отправили на тестирование. На момент принятия решения об остановке шахты до конца апреля, часть результатов была еще неизвестна, но остановка работы на шахте это единственная эффективная мера, позволяющая надежно предотвратить быстрое распространение вируса среди работников. Данное решение дает нам дополнительную гибкость и гарантию того, что при любом развитии пандемии у нас будет здоровый персонал, чтобы продолжить снабжение сланцем электростанций и заводов сланцевого масла”, — рассказал Андрес Вайнола. ”Мы продолжим добычу на карьере Narva, усилив там меры по предотвращению распространения вируса”, — отметил Вайнола.

Доверенное лицо шахты Estonia Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Эдуард Богенс сказал, что решение временно приостановить работу шахты принято вовремя, когда еще можно избежать массового заражения. ”Работу продолжим тогда, когда не будет больших дополнительных рисков для людей. Конечно, очень важно, что при останове шахты людям будет сохранена большая часть их средней заработной платы”, — сказал Эдуард Богенс.

Временный останов шахты не ставит под угрозу производство электроэнергии или сланцевого масла, поскольку на складах Eesti Energia сегодня имеется достаточный запас сланца, логистика сланца на электростанции и заводы масла будет продолжаться.