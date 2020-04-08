Пятый день новых зараженных коронавирусом в Нарве тесты не выявляют. Проб стали брать больше

В Corrigo, организующим в Нарве работу мобильного пункта тестирования на коронавирус, prospekt.ee проинформировали, что 7 апреля у нарвитян было взято 43 пробы на Covid-19 — существенно больше, чем в любой из предыдущих дней. По информации Corrigo, 3 апреля пробы были взяты у 23-х нарвитян, 4 апреля — у пяти. 5 апреля мобильный пункт Corrigo в Нарве не работал, 6 апреля взяли 22 пробы.

Светлана Кузнецова также отмечает, что число обращений со стороны семейных врачей по вопросу тестирования пациентов возросло. Возвращаясь к тестированию пяти клиентов Нарвского дома попечения, первые пробы которых выявили заражение коронавирусом, а повторные, наоборот, показали отсутствие вируса в их организмах, нарвский инспектор Департамента здоровья указывает на то, что тесты ложноположительными не бывают (бывают ложноотрицательными).

То есть можно уверенно говорить о том, что эти пятеро жителей дома попечения болели коронавирусом, но, судя по повторным пробам, выздоровели. ”Сказать, что коронавирусом они точно выздоровели, мы уверенно сможем только по завершении периода карантина, на котором они пока находятся”, — говорит Кузнецова.

По состоянию на 3 апреля в Нарве было 8 человек и подтвержденным лабораторно диагнозом Covid-19. Во вторник стало известно, что повторные тесты пяти клиентов дома попечения дали отрицательный результат. Они как чувствовали так и чувствуют себя на данный момент сравнительно хорошо и симптомов заболевания у них не наблюдалось и не наблюдается.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!