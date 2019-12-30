Пустующая 20 лет Нарвская ратуша готовится к реконструкции

"Мы надеемся, что здесь появится очень приличный туристический объект, который мотивирует предпринимателей смелее вкладываться в развитие исторического центра", — сказал корреспонденту ERR директор департамента городского развития и экономики Нарвы Юрий Сайя и выразил надежду, что теперь в этом районе начнут открываться кафе, магазины и гостиницы: "Сейчас в историческом центре отсутствует предпринимательская среда, и я очень надеюсь, что наш проект будет способствовать такому развитию".

В обновленной ратуше разместятся пункт туристической информации, магазины марципана, чая и сувениров, в подвале откроется ресторан, а на второй и третий этажи здания переедут местные органы власти.

"Все заседания горсобрания, конференции и семинары будут проходить на третьем этаже, а на втором этаже начнут проходить официальные приемы мэра, пресс-конференции и все прочие [официальные] мероприятия", — пояснил Сайя.

Конкурс на строительные работы объявят к весне 2020 года, а завершение проекта запланировано на осень 2023 года, при этом тоимость реконструкции Нарвской ратуши и прилегающей территории составит более 7 млн евро.