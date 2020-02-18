ПРЯМО СЕЙЧАС! RusDelfi проводит в Кохтла-Ярве встречу с читателями

”Одной из главных идей RusDelfi является близость читателю. — признался главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. — Мне, как главному редактору, хотелось бы, чтобы мы входили в каждый дом в самом буквальном смысле. Я знаю, что в Кохтла-Ярве любят RusDelfi — по статистике мы видим огромное количество читателей из этого города. И я благодарен администрации Центра культуры и лично Светлане Коротковой за возможность очной встречи с читателями”

”В ноябре 2019 года RusDelfi отправилась в Нарву и провели там три дня. После каждой встречи, беседы или рассказа кого-то из читателей, мне вспоминаются только положительные эмоции. Интересы и вопросы жителей Нарвы были далеко не такими же, как у жителей Таллина, но интересы и вопросы таллиннцев также не совпадают с интересами жителей других регионов Эстонии. Каждое место Эстонии имеет свои особенности. Поэтому мы хотим еще больше окунуться в повседневную жизнь жителей Кохтла-Ярве, и нет лучшего способа достичь этого результата, чем посетить Кохтла-Ярве. Кстати, скажу по секрету, у нас в Кохтла-Ярве даже больше читателей, чем в Нарве, но мы понимаем, что в обоих этих городах их может быть еще больше. До встречи в Кохтла-Ярве!”, — сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.