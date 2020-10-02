02.10.2020, 13:10

Prototron и Tehnopol проведут в Нарве конкурс с призовым фондом свыше 10 000 евро


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Яна Будковская
Яна БудковскаяFoto: erakogu

В октябре фонд Prototron и научный парк Tehnopol проведут в Нарве мероприятие «От идеи к стартапу за 3 дня» с призовым фондом свыше 10 000 евро, которые победители смогу потратить на ускорение развития своего инновационного бизнеса.

”Уже не остается иллюзий, что для выживания провинциальных регионов необходимо развитие стартапов и предприятий, основанных на инновационных технологиях. Перспективы экономики Ида-Вирумаа на данный момент туманны и не вселяют уверенности в будущем благосостоянии”, — признается руководитель Prototron и учредитель Нарвского центра OBJEKT Яна Будковская.

”Справедливый переход”, зеленые технологии, политическое стремление к климатической нейтральности, высокая конкуренция с промышленностью других стран, неопределенность будущего градообразующих предприятий — всё это предвещает кардинальные изменения в экономике Северо-Востока Эстонии. Здесь в Ида-Виру будет либо гигантский спад, высокая безработица, либо диверсифицированная, современная и инновационная экономика. И технологические предприятия, производящие услуги и товары с высокой добавленной стоимостью, могут стать спасением региона — именно они обеспечат высокооплачиваемые рабочие места и конкурентоспособность на глобальном рынке”, — считает она.

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Однако в Эстонии появление и развитие быстрорастущих стартапов и технических предприятий характерно лишь для Таллинна и Тарту. Причиной этого является наличие в этих центрах своевременной и значительной материальной поддержки начинающим компаниям. Обычная история успешных стартапов помимо участия в конкурсах и хакатонах, налаживания связей в бизнес-среде и получения опыта всегда включает в себя денежные гранты и мини-инвестиции.

”Здорово, что в регионах проводят хакатоны, семинары и стартап-мероприятия. Большое дело и наличие, например, в Ида-Виру специализированных программ, таких как Starter, деятельности Tehnopol Startup инкубатора или нового курса ”От идеи к стартапу за 3 дня” в сотрудничестве научного парка Tehnopol и фонда Prototron. Но на первых порах инициативным людям и бизнес-командам нужны не только знания, одобрение и похвала. Безумно важно поощрение реальными деньгами, — говорит Будковская. — Это я вижу на опыте фонда Prototron, поддержка в размере даже 10 000 евро уже помогает перейти от идеи к делу: создать прототипы, провести тесты, купить услуги программиста, доработать идею до того уровня, который привлечет инвестора”.

К партнерам программы ”От идеи к стартапу за 3 дня”, присоединилась организация Cleantech Forest, поддерживающая развитие зеленых технологий. В данном сотрудничестве Cleantech Forest решили на деле поддержать развитие зеленых инноваций в регионе, добавим к интенсивной программе призовой фонда в размере 10 000 евро для лучшей зеленой идеи.

”Уверена, что приз в размере ”тех самых 10 000 евро” станет значительным вкладом в создание бизнесов будущего Ида-Вирумаа”, — добавляет руководитель Prototron и учредитель Нарвского центра OBJEKT.

В регионе Ида-Виру уже появляются коворкинг-пространства и стартап-площадки, существует мультимедиа-хаб OBJEKT, своими мероприятиями присутствуют лучший инкубатор Эстонии Tehnopol, фонд Prototron, основная опорная структура Startup Estonia.

Программу ”От идеи к стартапу за 3 дня” создали и проводят стартап инкубатор Tehnopol, фонд Prototron, Пярнуский Центр Развития и Инновационный центр Юго-Востока Эстонии.

Цель программы: создать осенью этого года прединкубационную программу на местах в Пярну, Выру и Нарве. Участники за короткое время сформируют команду, пройдут базовый тренинг оформления бизнес-идеи, получат поддержку наставников и будут готовы подать заявку на участие в инкубаторах и акселераторах. Подробнее о бонусах участия можно прочитать на страничке события. Программа поддерживается из средств Европейского Структурного фонда в рамках проекта Startup Estonia.

Нарвский блок мероприятий ”От идеи к стартапу за 3 дня” состоится 7, 8 и 22 октября на русском языке. Всю программу можно пройти как на месте, так и в дигитальном формате.
Регистрация на мероприятие продлится до 5.10.2020 и доступна в электронной форме по ссылке.

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