Prototron и Tehnopol проведут в Нарве конкурс с призовым фондом свыше 10 000 евро

К партнерам программы ”От идеи к стартапу за 3 дня”, присоединилась организация Cleantech Forest, поддерживающая развитие зеленых технологий. В данном сотрудничестве Cleantech Forest решили на деле поддержать развитие зеленых инноваций в регионе, добавим к интенсивной программе призовой фонда в размере 10 000 евро для лучшей зеленой идеи.
”Уверена, что приз в размере ”тех самых 10 000 евро” станет значительным вкладом в создание бизнесов будущего Ида-Вирумаа”, — добавляет руководитель Prototron и учредитель Нарвского центра OBJEKT.
В регионе Ида-Виру уже появляются коворкинг-пространства и стартап-площадки, существует мультимедиа-хаб OBJEKT, своими мероприятиями присутствуют лучший инкубатор Эстонии Tehnopol, фонд Prototron, основная опорная структура Startup Estonia.
Программу ”От идеи к стартапу за 3 дня” создали и проводят стартап инкубатор Tehnopol, фонд Prototron, Пярнуский Центр Развития и Инновационный центр Юго-Востока Эстонии.
Цель программы: создать осенью этого года прединкубационную программу на местах в Пярну, Выру и Нарве. Участники за короткое время сформируют команду, пройдут базовый тренинг оформления бизнес-идеи, получат поддержку наставников и будут готовы подать заявку на участие в инкубаторах и акселераторах. Подробнее о бонусах участия можно прочитать на страничке события. Программа поддерживается из средств Европейского Структурного фонда в рамках проекта Startup Estonia.
Нарвский блок мероприятий ”От идеи к стартапу за 3 дня” состоится 7, 8 и 22 октября на русском языке. Всю программу можно пройти как на месте, так и в дигитальном формате.
Регистрация на мероприятие продлится до 5.10.2020 и доступна в электронной форме по ссылке.
При крушении Ан-26 под Харьковом погиб весьма непростой человек
Водитель настойчиво паркуется у подъезда. Видео
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Нурмагомедов: Сейчас Макгрегор Twitter-боец, он не вернется в ММА