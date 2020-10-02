Prototron и Tehnopol проведут в Нарве конкурс с призовым фондом свыше 10 000 евро

”Уже не остается иллюзий, что для выживания провинциальных регионов необходимо развитие стартапов и предприятий, основанных на инновационных технологиях. Перспективы экономики Ида-Вирумаа на данный момент туманны и не вселяют уверенности в будущем благосостоянии”, — признается руководитель Prototron и учредитель Нарвского центра OBJEKT Яна Будковская.

”Справедливый переход”, зеленые технологии, политическое стремление к климатической нейтральности, высокая конкуренция с промышленностью других стран, неопределенность будущего градообразующих предприятий — всё это предвещает кардинальные изменения в экономике Северо-Востока Эстонии. Здесь в Ида-Виру будет либо гигантский спад, высокая безработица, либо диверсифицированная, современная и инновационная экономика. И технологические предприятия, производящие услуги и товары с высокой добавленной стоимостью, могут стать спасением региона — именно они обеспечат высокооплачиваемые рабочие места и конкурентоспособность на глобальном рынке”, — считает она.

Однако в Эстонии появление и развитие быстрорастущих стартапов и технических предприятий характерно лишь для Таллинна и Тарту. Причиной этого является наличие в этих центрах своевременной и значительной материальной поддержки начинающим компаниям. Обычная история успешных стартапов помимо участия в конкурсах и хакатонах, налаживания связей в бизнес-среде и получения опыта всегда включает в себя денежные гранты и мини-инвестиции.

”Здорово, что в регионах проводят хакатоны, семинары и стартап-мероприятия. Большое дело и наличие, например, в Ида-Виру специализированных программ, таких как Starter, деятельности Tehnopol Startup инкубатора или нового курса ”От идеи к стартапу за 3 дня” в сотрудничестве научного парка Tehnopol и фонда Prototron. Но на первых порах инициативным людям и бизнес-командам нужны не только знания, одобрение и похвала. Безумно важно поощрение реальными деньгами, — говорит Будковская. — Это я вижу на опыте фонда Prototron, поддержка в размере даже 10 000 евро уже помогает перейти от идеи к делу: создать прототипы, провести тесты, купить услуги программиста, доработать идею до того уровня, который привлечет инвестора”.