Пропавшего на болоте 63-летнего Анатолия нашли с помощью вертолета

Полиция искала 63-летнего Анатолия, который в субботу во второй половине дня отправился собирать клюкву на болото Кассисааре в волости Алутагузе и не вернулся. В воскресенье его удалось найти с помощью полицейского вертолета.
Мобильный телефон Анатолий оставил дома. Полиция начала поиски в субботу вечером, к поискам привлекли вертолет и полицейских собак, но Анатолия так и не нашли.
В воскресенье поиски продолжились. К ним подключили также дрон и добровольцев.
В итоге около 13 часов дня мужчину обнаружили в чаще полицейские на вертолете. Его подняли на борт и передали медикам на осмотр. С Анатолием все в порядке.
«Живым этого зверя не брать»
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Застрелил во сне: новый поворот в деле историка Соколова