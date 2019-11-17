Пропавшего на болоте 63-летнего Анатолия нашли с помощью вертолета

Мобильный телефон Анатолий оставил дома. Полиция начала поиски в субботу вечером, к поискам привлекли вертолет и полицейских собак, но Анатолия так и не нашли.

В воскресенье поиски продолжились. К ним подключили также дрон и добровольцев.

В итоге около 13 часов дня мужчину обнаружили в чаще полицейские на вертолете. Его подняли на борт и передали медикам на осмотр. С Анатолием все в порядке.