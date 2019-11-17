17.11.2019, 14:10

Пропавшего на болоте 63-летнего Анатолия нашли с помощью вертолета

дополнено в 18:40
EST 15
Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Andres Putting

Полиция искала 63-летнего Анатолия, который в субботу во второй половине дня отправился собирать клюкву на болото Кассисааре в волости Алутагузе и не вернулся. В воскресенье его удалось найти с помощью полицейского вертолета.

Мобильный телефон Анатолий оставил дома. Полиция начала поиски в субботу вечером, к поискам привлекли вертолет и полицейских собак, но Анатолия так и не нашли.

В воскресенье поиски продолжились. К ним подключили также дрон и добровольцев.

В итоге около 13 часов дня мужчину обнаружили в чаще полицейские на вертолете. Его подняли на борт и передали медикам на осмотр. С Анатолием все в порядке.

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