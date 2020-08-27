Пропаганда или случайность? Директор Кохтла-Ярвеской гимназии пригласил двух центристов выступить на торжестве по случаю начала учебного года

Кохтла-Ярвеская гимназия в этом году начнет учебный год не так, как обычно. На торжестве по случаю начала учебного года выступят еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (Центристская партия) и министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), чтобы рассказать об отношениях Евросоюза и Ида-Вирумаа.

По словам директора Хендрика Агура, дебаты должны были состояться еще весной, когда подняли подаренный школе флаг Европы, но из-за коронавируса мероприятие отменилось. В приглашении на торжество представителей одной партии директор школы конфликта не видит.

"Я не состою ни в одной партии и еще меньше являюсь фанатом Центристской партии — никто не принуждал меня, что теперь я должен пригласить туда Центристскую партию", — сказал Агур и добавил, что принадлежность гостей к одной партии — это случайность. "В другой раз мы пригласим людей из других партий, раньше тоже приглашали", — сказал он.

"С принципом нейтральности согласуется участие политиков в школьных уроках, где они знакомят со своей работой, например, в качестве депутата Рийгикогу или политика, если визит по времени не совпадает с предвыборной кампанией", — сказал руководитель по коммуникации канцелярии канцлера права Янар Филиппов.

Филиппов признал, что рассказ об общем функционировании Евросоюза или государства, очевидно, не трактуется как партийная пропаганда. "В то же время речь идет о торжестве по случаю начала учебного года, где лекцию не читают, и четкой функции, связанной с обучением и получением знаний, то есть школьной программой, у выступления как будто быть не может", — сказал Филиппов.

По словам директора школы, обсуждение пройдет в рамках торжества потому, что так у мероприятия будет больше веса и внимания.