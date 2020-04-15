Промпарк на Кренгольме в условиях чрезвычайного положения: арендаторы пока не уходят

Как известно, территорией и зданиями бывшей Кренгольмской мануфактуры cегодня владеет шведская компания NarvaGate OÜ, связанная с акционерами BorasWäfveri AB.

По словам исполнительного директора компании NarvaGate OÜ Яануса Микка, после закрытия Кренгольмской мануфактуры на фабриках, построенных незадолго до банкротства предприятия, разместились различные арендаторы, сегодня их около 60.

"Это небольшие фирмы, работающие с текстилем, представлены также металлообработка и другие сферы деятельности. — На сегодняшний день еще никто не отказался от аренды, — говорит Яанус Микк. — Но некоторые попросили ее снизить, некоторые попросили ”арендный” отпуск. Конечно, мы идем навстречу фирмам, потому что мы вместе должны пережить эти трудные времена и выстоять".

"У самой фирмы NarvaGate шесть работников, которые занимаются тем, что поддерживают в надлежащем состоянии здания, территорию, канализацию и проч.. Кризис не кризис, а они должны функционировать", — констатирует Микк. — Все наши сотрудники работают. Нарвская арт-резиденция на Йоала, 18 на карантине. Мы только что закончили в здании ремонт очередных площадей, и в марте должны были приехать новые резиденты, но коронавирус спутал все планы. Ждем окончания пандемии. На нашей территории за зданиемпо ул. Йоала, 20 (где раньше располагался главный офис Кренгольмской мануфактуры) — открыт пункт мобильного тестирования на коронавирус (большая палатка). Мы предложили медицинским работникам пункта использовать наше здание в их личных целях — там можно перекусить в нормальных условиях, можно воспользоваться туалетными комнатами. У медиков должен быть хоть какой-то комфорт. Конечно, никакой платы за аренду мы не берем".

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