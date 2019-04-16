Прокуратура возбудило дело для проверки возможных нарушений при отставке мэра Нарвы Таммисте

Заявление в прокуратуру Кондрашова написала 5 апреля, подозрения в рамках возбужденного по этому заявлению дела пока никому не предъявлены.

По утверждению Кондрашовой, инициаторы вотума недоверия Таммисте не представили горсобранию заявление о выражении недоверия в установленный законом срок, при этом даже 15 марта, когда в горсобрании было назначено голосование по этому вопросу, у Янович не было заявления с подписями депутатов. Однако это заявление, подписанное 20 депутатами, позднее появилось в регистре документов Нарвской горуправы, из чего Кондрашова делает вывод, что мог иметь место подлог документов.

Согласно Пенитенциарному кодексу, подлог документа, совершенный должностным лицом, наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.