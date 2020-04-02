Прокуратура передала в суд дело о взяточничестве в Narva Vesi

В итоге в суде будет рассматриваться только обвинение предпринимателя Сергея Березовского в даче взятки бывшему главе Narva Vesi Алексею Воронову и его жены Киры Березовской — в посредничестве при передаче взятки, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению прокуратуры 64-летней предприниматель Сергей Березовский с июня 2018 года по конец марта 2019 года дал большую взятку Алексею Воронову бывшему в тот момент руководителем муниципальной фирмы Narva Vesi и депутатом городского собрания, а жена бизнесмена, 45-летняя Кира Березовская, была посредником в передачи взятки.

За взятку фирмы бизнесмена получили возможность выигрывать тендеры, и получать подряды от водоканала.

В июне 2019 году суд приговорил Алексея Воронова к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения.