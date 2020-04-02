Прокуратура передала в суд дело о взяточничестве в Narva Vesi
Вируская окружная прокуратура передала в суд дело о взятках в нарвском муниципальном предприятии Narva Vesi. Всего по делу о коррупции в муниципальной фирме проходило восемь человек, из которых один — Алексей Воронов, заключил сделку с прокуратурой и отсидел год в тюрьме, три человека согласились на опортунитет, а в отношении еще двух человек уголовное дело было прекращено.
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