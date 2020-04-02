02.04.2020, 15:30

Прокуратура передала в суд дело о взяточничестве в Narva Vesi


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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Вируская окружная прокуратура передала в суд дело о взятках в нарвском муниципальном предприятии Narva Vesi. Всего по делу о коррупции в муниципальной фирме проходило восемь человек, из которых один — Алексей Воронов, заключил сделку с прокуратурой и отсидел год в тюрьме, три человека согласились на опортунитет, а в отношении еще двух человек уголовное дело было прекращено.

В итоге в суде будет рассматриваться только обвинение предпринимателя Сергея Березовского в даче взятки бывшему главе Narva Vesi Алексею Воронову и его жены Киры Березовской — в посредничестве при передаче взятки, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению прокуратуры 64-летней предприниматель Сергей Березовский с июня 2018 года по конец марта 2019 года дал большую взятку Алексею Воронову бывшему в тот момент руководителем муниципальной фирмы Narva Vesi и депутатом городского собрания, а жена бизнесмена, 45-летняя Кира Березовская, была посредником в передачи взятки.

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За взятку фирмы бизнесмена получили возможность выигрывать тендеры, и получать подряды от водоканала.

В июне 2019 году суд приговорил Алексея Воронова к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения.

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