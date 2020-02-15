Профсоюз энергетиков: на Нарвских электростанциях сократят до 100 человек

По данным профсоюза энергетиков, людей увольняют со дня, и в течение февраля планируется сократить более 20 человек, а за три месяца хотят сократить до 100 человек, пишет rus.err.ee.

"Вопреки обещаниям начались сокращения. При чем сокращения начались по примеру прошлого года, когда людей оповещали за день до сокращения. Люди идут оформляют документы и со следующего дня уже не работают. Не знаю, кто виноват — правительство или руководство концерна Eesti Energia, потому что обещанные деньги для поддержания резерва мы на предприятии не увидели, руководство электростанций тоже их не видело. Поэтому ему (руководству) ничего не остается делать, как сокращать работников. Нас обманули", — сказал руководитель Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев.

Профсоюз пока еще не принял решение, будут ли проводиться акции протеста в связи с нарушением договоренностей и сокращения работников.

"В настоящее время на рассмотрении находятся различные варианты поддержания конкурентоспособности производства электроэнергии из горючего сланца, включая сокращение рабочих мест. Мы постоянно ищем эффективность, и сегодня мы не видим причин говорить о больших коллективных увольнениях", — сказал член правления Eesti Energia Райн Пайо.