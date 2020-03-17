Проблема неприятного запаха в Кохтла-Ярве будет решена через два года

После экспериментов, которые продолжались несколько месяцев, на предприятии Järve Biopuhastus определились с технологическим решением — это будет термическая сушка, которая позволит высушивать зловонный ил без выброса воздуха в атмосферу. Предварительный проект готов, и сейчас остаются процедурные вопросы — проведение тендера и строительство, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Поскольку в отношении нас со стороны Департамента окружающей среды сделано предписание, то конечная дата, когда предприятие Järve Biopuhastus не должно производить неприятный запах — это июль 2022 года. Соответственно, в этом году мы будем проводить конкурсы. Следующий год и часть 2022 уйдут на проектирование, строительство, установку и наладку", — рассказал член правления Järve Biopuhastus Владислав Корзанов .

"Финансировать строительство сооружений термической сушки, по которой государство сделало нам предписание, будет каждый житель Кохтла-Ярве, Люганузе и Йыхви (государство в финансировании проекта отказало). Эту всю стоимость будут обеспечивать наши собственники. Она возьмется с конечного тарифа, и в итоге составит 16 центов с каждого кубометра воды", - пояснил Корзанов.

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