02.04.2020, 21:14

Причину поступления в Нарву непригодных защитных масок выяснили. Их готовы заменить


Кярт Анвельт, Eesti Päevaleht
EST
Причину поступления в Нарву непригодных защитных масок выяснили. Их готовы заменить
Scanpix/Reuters

Как мы уже сообщали, нарвский врач Андрей Антонов вчера посетовал, что полученные через Департамент здоровья защитные маски, предназначенные для социальных работников и добровольцев, оказались негодными — затхлыми и заплесневелыми. Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар сообщил, что маски предоставили в качестве помощи Силы обороны, и проблема решается.

Сотрудник пресс-службы капитан Айво Вахеметс пояснил ситуацию.

"Склад медицинских принадлежностей несколько лет назад пострадал влаги. Проблему ликвидировали, все упаковки проверили визуально и несколько на выбор вскрыли, чтобы выяснить ущерб. Проверка его не обнаружила", — сказал Вахеметс.

"По всей видимости, некоторая часть масок (предположительно пара тысяч) всё-таки пострадала, но по внешнему виду этого заметно не было", — добавил он.

"Мы готовы их заменить. Оставшиеся на складе маски проверены, их состояние хорошее", — заверил представитель армии.

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