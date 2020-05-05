При возложении цветов к памятникам 9 мая призывают соблюдать правило 2+2. Как это будет происходить в Нарве?

Член оргкомитета празднования 9 мая в Нарве Владимир Бутузов сказал prospekt.ee, что цветы решили возложить к памятникам за несколько дней до 75-летия Победы, так как люди уже сейчас целенаправленно идут и едут к ним.

Непосредственно 9 мая оргкомитет организует работу волонтеров у каждого тематического памятника в окрестностях Нарвы, а всего их 16. Задачей волонтеров будет контроль за тем, чтобы люди вспоминали павших и праздновали Победу, не забывая о необходимости выполнять установленные правительством требования соблюдения дистанции.

”За тем, чтобы люди не собирались большими группами, будет следить полиция, но и волонтеры внесут свой вклад, чтобы все прошло безопасно для каждого и без каких-то конфликтов”, — сказал Бутузов. Напомним, что в связи с чрезвычайным положением массового празднования 9 мая в виде традиционного митинга-концерта с последующим шествием к братской могиле и панихидой на ней в этом году в Нарве не будет.

Оргкомитет празднования Дня Победы предлагает всем объединиться символически — в рамках флешмоба. Вместо участия в митинге на Петровской площади нарвитянам предлагают спеть в тех местах, где они будут находиться, в 12.00.

”Все мы, независимо от того, где находимся в этот момент (дача, машина, дом, на улице), включаем на телефоне, компьютере, других средствах связи и общения песню ”День Победы”, поем вместе с исполнителями, поздравляем друг друга троекратным ура!, — предлагает нарвитянам традиционный организатор празднования 9 мая в Нарве Лариса Оленина. — Конечно, никто не запрещает 8 и 9 мая возложить цветы к нашим памятникам. Но нужно будет соблюдать правило 2+2. У каждого памятника будут дежурить волонтеры, чтобы помочь нам не нарушать условий карантина”.

Напоминаем, что чрезвычайное положение в Эстонии продлено до 17 мая. Пожалуйста, воздержитесь от любых массовых мероприятий. Поддержать старшее поколение можно через различные благотворительные фонды. Например, отправив деньги Таллиннскому обществу ветеранов Второй мировой войны.

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