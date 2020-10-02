При посещении бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Йыхви и Нарве надо надевать маску

По словам помощника руководителя кризисного штаба Идаской префектуры Эрго Соосаара, такая мера предназначена для защиты здоровья как клиентов, так и сотрудников бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Соответствующая информация будет размещена у входов в бюро обслуживания Йыхви и Нарвы.

"Исходя из рекомендаций Департамента здоровья носить маски в многолюдных местах, мы просим всех клиентов бюро обслуживания при посещении наших бюро надевать защитную маску, так как это значительно уменьшит риск заражения. Клиентам, у который не будет при себе маски, они будут выданы на месте. Это требование касается и персонала бюро обслуживания — использование дезинфицирующих средств, соблюдение дистанции и ношение маски сведут вероятность заражения к минимуму", — объяснил Соосаар.

Соосаар напоминает, что повторные удостоверяющие личность документы для взрослых граждан Эстонии, а также людей без гражданства и иностранных граждан, проживающих в Эстонии на основании вида на жительство, а также первичные документы для детей можно безопасно, быстро и удобно оформить дома на сайте бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны. Там же можно подать и ходатайство о регистрации кратковременной работы иностранца. Бюро самообслуживания работает на эстонском, русском и английском языках.

Клиент может зайти в бюро самообслуживания с помощью mobiil-ID, Smart-ID или интернет-банка. Большая часть анкеты уже заполнена, остается только проверить свои данные, выбрать бюро для получения готового документа и прикрепить фотографию, которая должна быть сделана в течение последних шести месяцев. Для подачи ходатайства о карте вида на жительство необходимы отпечатки пальцев. Если в базе данных Департамента полиции и погранохраны есть ваши отпечатки, которые были сделаны в течение последних шести лет, то можно подавать ходатайство.

Полиция напоминает, что обязательным документом является ID-карта или карта вида на жительство. "Если истек срок действия вашего паспорта и вы не планируете никаких поездок, для которых он необходим, то спешки с оформлением нового паспорта нет, — добавил Соосаар. — Но особенно внимательно следить за сроком действия карты вида на жительство должны иностранцы, проживающие в Эстонии на основании срочного вида на жительство. Советуем подать ходатайство о новой карте заранее, так как в случае окончания срока действия карты вам придется ходатайствовать и о новом виде на жительство, что можно сделать только на месте в бюро обслуживания и только в заранее забронированное время".