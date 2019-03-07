07.03.2019, 21:10

Председатель правящей в Нарве фракции не сомневается, что мэра отправят в отставку, но не говорит почему


Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Председатель правящей в Нарве фракции не сомневается, что мэра отправят в отставку, но не говорит почему
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Мэр Нарвы Тармо Таммисте в феврале говорил, что после выборов покинет кресло градоначальника, даже если его не выберут в Рийгикогу, а чуть позже уточнил, что добровольно это делать не собирается. Пробил его час — в ближайшее время депутаты горсобрания обсудят вопрос выражения недоверия мэру.

В среду вечером состоялось заседание правящей в Нарве беспартийной фракции "Нарва — наш дом", в которую в прошлом августе превратилась фракция Центристской партии после выхода из ЦП ряда депутатов.

Председатель фракции Алексей Воронов говорит, что на заседании горсобрания в будущий понедельник будет сделано заявление о намерении выразить недоверие Тармо Таммисте.

”Основания для выражения недоверия будут озвучены на сессии 15 марта”, — информирует Алексей Воронов, категорически отказываясь называть претензии, которые станут причиной для отправления мэра в отставку.

Конфликт между мэром-центристом и правящим в Нарве беспартийным большинством достиг острой фазы после того, как депутаты не согласились обеспечить тот объем финансирования подготовки заявки за титул Культурной столицы Европы 2024 года, который предлагался пришедшим из управы проектом решения, но отношения разладились раньше. Возможно, еще летом прошлого года, когда Тармо Таммисте отказался выйти из ЦП вместе с другими нарвскими видными центристами.

”Я не буду о них (о причинах, — прим. авт.) рассказывать раньше времени. Как только будет передано заявление о недоверии, можно будет о чем-то говорить”, — отмечает Алексей Воронов.

В том, что Тармо Таммисте укажут на дверь, председатель правящей фракции не сомневается.

”Могу вам сказать, что не буду сильно удивлен, если абсолютное большинство депутатов горсобрания выразит мэру недоверие”, — сообщает Воронов, у которого нет причин сомневаться в единстве большинства ни по этому, ни по другим вопросам.

Он заверяет, что кандидатуры на место мэра пока не обсуждались, и о том, кто мог бы им стать, не сообщает.

Уже давно ходят разговоры о том, что кресло мэра может занять Мартин Репинский, находящийся с Алексеем Вороновым в хороших отношениях.

Сам Репинский в интервью Delfi назвал это ничем не подкрепленными слухами.

”У нас хорошие отношения с Алексеем, и может быть именно поэтому кто-то распространяет такие слухи. Могу сказать точно, что мне никто не делал предложение стать мэром Нарвы. То есть мне об этом, что было бы здорово, если бы я им стал, говорили простые нарвитяне, когда я общался с ними с ходе избирательной кампании, но от руководства Нарвы такого предложения не поступало”, — заверяет Мартин Репинский.

Также ходят разговоры, что кандидатом в мэры может стать вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов. Точно им не прочь стать Катри Райк. Но когда она находилась в составе городского собрания, то входила в состав оппозиции, то есть ее избрание на место градоначальницы стало бы сенсацией.

Читайте также: