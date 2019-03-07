Председатель правящей в Нарве фракции не сомневается, что мэра отправят в отставку, но не говорит почему

”Могу вам сказать, что не буду сильно удивлен, если абсолютное большинство депутатов горсобрания выразит мэру недоверие”, — сообщает Воронов, у которого нет причин сомневаться в единстве большинства ни по этому, ни по другим вопросам.
Он заверяет, что кандидатуры на место мэра пока не обсуждались, и о том, кто мог бы им стать, не сообщает.
Уже давно ходят разговоры о том, что кресло мэра может занять Мартин Репинский, находящийся с Алексеем Вороновым в хороших отношениях.
Сам Репинский в интервью Delfi назвал это ничем не подкрепленными слухами.
”У нас хорошие отношения с Алексеем, и может быть именно поэтому кто-то распространяет такие слухи. Могу сказать точно, что мне никто не делал предложение стать мэром Нарвы. То есть мне об этом, что было бы здорово, если бы я им стал, говорили простые нарвитяне, когда я общался с ними с ходе избирательной кампании, но от руководства Нарвы такого предложения не поступало”, — заверяет Мартин Репинский.
Также ходят разговоры, что кандидатом в мэры может стать вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов. Точно им не прочь стать Катри Райк. Но когда она находилась в составе городского собрания, то входила в состав оппозиции, то есть ее избрание на место градоначальницы стало бы сенсацией.