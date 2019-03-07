Председатель правящей в Нарве фракции не сомневается, что мэра отправят в отставку, но не говорит почему

В среду вечером состоялось заседание правящей в Нарве беспартийной фракции "Нарва — наш дом", в которую в прошлом августе превратилась фракция Центристской партии после выхода из ЦП ряда депутатов.

Председатель фракции Алексей Воронов говорит, что на заседании горсобрания в будущий понедельник будет сделано заявление о намерении выразить недоверие Тармо Таммисте.

”Основания для выражения недоверия будут озвучены на сессии 15 марта”, — информирует Алексей Воронов, категорически отказываясь называть претензии, которые станут причиной для отправления мэра в отставку.

Конфликт между мэром-центристом и правящим в Нарве беспартийным большинством достиг острой фазы после того, как депутаты не согласились обеспечить тот объем финансирования подготовки заявки за титул Культурной столицы Европы 2024 года, который предлагался пришедшим из управы проектом решения, но отношения разладились раньше. Возможно, еще летом прошлого года, когда Тармо Таммисте отказался выйти из ЦП вместе с другими нарвскими видными центристами.

”Я не буду о них (о причинах, — прим. авт.) рассказывать раньше времени. Как только будет передано заявление о недоверии, можно будет о чем-то говорить”, — отмечает Алексей Воронов.

В том, что Тармо Таммисте укажут на дверь, председатель правящей фракции не сомневается.