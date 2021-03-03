03.03.2021, 22:55

Предприятие возобновляемой энергии Enefit Green построит парк ветряков в Пуртсе


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Предприятие возобновляемой энергии Enefit Green построит парк ветряков в Пуртсе
Foto: Tiit Blaat

Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, завершила сделку по приобретению предприятия ветряной энергии Raunistal. По соглашению сторон цена сделки является конфиденциальной. Также Enefit Green займется строительством проекта ветропарка Пуртсе в Ида-Вирумаа, принадлежащего Raunistal.

Enefit Green установит на ветряке Пуртсе пять ветряков, которые начнут производить электроэнергию в 2023 году. Общая мощность ветряков составит около 20 мегаватт, а ветропарк будет производить в год около 40 гигаватт-часов электроэнергии. Этого объема электроэнергии достаточно для покрытия, например, годовой потребности в электроэнергии Хийумаа или волости Люганузе, где ветропарк расположен.

Точная мощность ветропарка, объем производимой электроэнергии и стоимость ветропарка будут определены после проведения тендера.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что стратегической целью предприятия является наращивание производства возобновляемой энергии, поэтому приобретение Raunistal хорошо вписывается в планы Enefit Green. ”Enefit Green — ориентированный на рост крупнейший производитель ветряной энергии в странах Балтии, и мы постоянно ищем возможности производить и предлагать клиентам более экологически чистую ветряную энергию. В качестве следующего шага мы объявим тендер на закупку ветряков и продолжим строительство ветропарка в конце этого года”, — пояснил Кярмас.

Прежний владелец Raunistal Райво Пихлак сказал, что его компания была заинтересована в продаже проекта развития ветропарка, и он рад, что удалось достичь соглашения о сделке именно с Enefit Green. ”Я желаю Enefit Green успехов в развитии ветряной энергетики, это впечатляющее предприятие, и приятно видеть, что моя многолетняя работа теперь действительно превращается в ветропарк, производство которого покрывает все потребности в электроэнергии волости Люганузе”, — сказал Пихлак.

Enefit Green реализует проекты в области возобновляемой энергии на всех домашних рынках — в Финляндии, странах Балтии и Польше, где компания постепенно занимается развитием.

”Цель Enefit Green — помочь Эстонии достичь климатических целей, поставленных на 2030 год, и мы видим наибольший потенциал в повышении производства ветряной энергии. С этой целью мы запустили несколько новых проектов развития ветропарков, чтобы помочь осуществить зеленую революцию в Эстонии. Учитывая тенденцию к более чистому производству энергии в Европе и во всем мире, наши проекты имеют большой потенциал, и мы надеемся вскоре сообщить о новых положительных изменениях на наших домашних рынках”, — сказал Ааво Кярмас.

В 2020 году предприятие Enefit Green произвело в общей сложности в Эстонии, Латвии, Литве и Польше 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии, что на 13% больше, чем в 2019 году.

Enefit Green играет важную роль в достижении стратегической цели Eesti Energia, которая предусматривает, что в 2024 году 43% объема энергии концерна будет производиться из возобновляемых источников.

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