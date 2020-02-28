Предприниматель: восстановление Старой Нарвы невозможно по многим причинам

3. Идейная № 2. Эстонцы шугаются нашего города. Приехали на Кремлёвских соловьёв и тут же мигом назад. Редкий эстонец отважится в Нарве отужинать и тем паче переночевать. Почему? Ну, видимо, верят мифам каким-то про наш город. Иначе чем еще объяснить, что большинство из них было тут в последний раз аж во времена Советского Союза.

Эстонское правительство хоть и встрепенулось в последние месяцы, но скорее из-за страхов возможных бунтов, нежели из-за желания хоть как-то развивать наш регион. Иначе, отчего Нарва до сих пор в таком упадке? И с каждым годом всё хуже... Не нужны мы Эстонии, это очевидно.

4. Идейная № 3 (она же безыдейная). Сравните рождественскую ярмарку в Таллине и у нас. Вспомнили? Это что, дорого стоит? Нет, конечно! Просто у нарвских властей нет ни желания, ни способностей придумать что-нибудь креативное. Нет идей. А тем, у кого есть, они старательно ставят палки в колёса.

Вспомните, сколько ломали голову, как использовать одно единственное здание - Александровскую церковь. Готовое. В ремонт которого уже вложены многие миллионы. Какой вообще Старый город, о чём вы?

У Нарвы выгодное туристическое расположение и богатая история, но этот потенциал не используется совершенно!

5. Бардак и нерадивость. За столько лет власти не могут восстановить ни Гераську, ни гробовую, ни старую баню, ни Vanalinn, ни, тем более, Кренгольм. Да вспомните хотя бы, сколько лет восстанавливается вокзал! Это настоящий испанский стыд за правителей! Какой еще Старый город? Наш удел - супермаркеты.

Тут не способны организовать просто комфортное пространство для проживания, о каком возрождении и эстетике может идти речь?

6. Кадры. Кто будет строить, жить и обслуживать этот город?

Строители все разъехались по Европам. Чтобы купить новые квартиры в этих домах под старину, нужны большие деньги. Вы много знаете обеспеченных нарвитян? Плюс грядущие сокращения с крупнейшего предприятия - старые бы кредиты погасить.

Чтобы Старый город жил, нужно все первые этажи отдать под предпринимательство. Если даже по мановению волшебной палочки у нас появится Старый город, как сказочный хрустальный замок, то совершенно не понятно, кем и чем он будет наполнен. Господи, да в Нарве даже ни одного нормального ресторана нет! Кто будет в этих многочисленных лавочках заниматься рукоделием, сувенирами, общаться с туристами на 3-4 языках? Наглядный пример: у нас есть шикарный замок, так? Теперь сравните его с ракверскими развалинами. Где сумасшедший драйв и креатив, а где запустение? Что мешало в Нарвском замке устроить также? Вот точно такое же запустение творилось бы и в старом городе.