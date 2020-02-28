Предприниматель: восстановление Старой Нарвы невозможно по многим причинам

Восстановление Старой Нарвы - не более, чем пустословие. Утопия. Все до единого жителя хотят её восстановления, но также большинство людей понимает, что это невозможно по многим причинам, считает нарвский предприниматель и руководитель портала Seti.ee Роман Грибов.
1. Финансовая. За чей счёт банкет? Город? Исключено. Наш бюджет трещит по швам. Государство? А зачем ему это? Есть Старый Таллин и хватит. Лишних забот государству не надо. Да что говорить, оно с трудом может сохранить даже те госпредприятия, которые приносят прибыль. Частные инвесторы? А вы представляете вообще, сколько будет стоить постройка целого города?
Европа? Страны не могут договориться о европейском бюджете, ей бы Брексит пережить...
2. Идейная № 1. Собственно, для кого? Кто им будет пользоваться, этим новым старым городом? Гуляя по улочкам старого Таллина видишь туристов, приехавших в столицу страны. Видишь эстонцев из других городов, которые приехали по делам и заодно погуляли по ратушной площади. Видишь финнов, для которых Таллин - это пригород Хельсинки. Видишь кучу китайцев с фотоаппаратами (ну, еще пару месяцев назад их было много). В Нарве же никого из них нет и не будет. Туристы проскакивают мимо и даже в замок их не затащишь. Россияне? Пропускную способность границы не могут решить уже 30 лет. Не сможет сюда много россиян приехать, даже если и захочет.
3. Идейная № 2. Эстонцы шугаются нашего города. Приехали на Кремлёвских соловьёв и тут же мигом назад. Редкий эстонец отважится в Нарве отужинать и тем паче переночевать. Почему? Ну, видимо, верят мифам каким-то про наш город. Иначе чем еще объяснить, что большинство из них было тут в последний раз аж во времена Советского Союза.
Эстонское правительство хоть и встрепенулось в последние месяцы, но скорее из-за страхов возможных бунтов, нежели из-за желания хоть как-то развивать наш регион. Иначе, отчего Нарва до сих пор в таком упадке? И с каждым годом всё хуже... Не нужны мы Эстонии, это очевидно.
4. Идейная № 3 (она же безыдейная). Сравните рождественскую ярмарку в Таллине и у нас. Вспомнили? Это что, дорого стоит? Нет, конечно! Просто у нарвских властей нет ни желания, ни способностей придумать что-нибудь креативное. Нет идей. А тем, у кого есть, они старательно ставят палки в колёса.
Вспомните, сколько ломали голову, как использовать одно единственное здание - Александровскую церковь. Готовое. В ремонт которого уже вложены многие миллионы. Какой вообще Старый город, о чём вы?
У Нарвы выгодное туристическое расположение и богатая история, но этот потенциал не используется совершенно!
5. Бардак и нерадивость. За столько лет власти не могут восстановить ни Гераську, ни гробовую, ни старую баню, ни Vanalinn, ни, тем более, Кренгольм. Да вспомните хотя бы, сколько лет восстанавливается вокзал! Это настоящий испанский стыд за правителей! Какой еще Старый город? Наш удел - супермаркеты.
Тут не способны организовать просто комфортное пространство для проживания, о каком возрождении и эстетике может идти речь?
6. Кадры. Кто будет строить, жить и обслуживать этот город?
Строители все разъехались по Европам. Чтобы купить новые квартиры в этих домах под старину, нужны большие деньги. Вы много знаете обеспеченных нарвитян? Плюс грядущие сокращения с крупнейшего предприятия - старые бы кредиты погасить.
Чтобы Старый город жил, нужно все первые этажи отдать под предпринимательство. Если даже по мановению волшебной палочки у нас появится Старый город, как сказочный хрустальный замок, то совершенно не понятно, кем и чем он будет наполнен. Господи, да в Нарве даже ни одного нормального ресторана нет! Кто будет в этих многочисленных лавочках заниматься рукоделием, сувенирами, общаться с туристами на 3-4 языках? Наглядный пример: у нас есть шикарный замок, так? Теперь сравните его с ракверскими развалинами. Где сумасшедший драйв и креатив, а где запустение? Что мешало в Нарвском замке устроить также? Вот точно такое же запустение творилось бы и в старом городе.
7. Существующие дома. Что делать с домами советской постройки и людьми, проживающими там, которые находятся в Тёмном саду? Только одна программа расселения стоит баснословных денег. Какой там еще современный район для расселения неподалёку от Старого города? Лаури вообще в курсе, сколько жилых зданий построено в Нарве за последние 30 лет? Ровно 2.
8. Жители. К тому времени, когда этот мега-супер-пупер проект осуществится, в Нарве по прогнозам останется всего 30000 человек. Преимущественно, пенсионеров.
Единствинный относительно приемлимый вариант, который вижу я - это все новые государственные здания строить исключительно в районе и в стилистике Старой Нарвы. Чтобы таким образом постепенно выстроить хотя бы одну улицу. Гимназии, министерства, департаменты, Дома языка... Только вот с Колледжем отчего-то не сложилось, хотя шанс был.
Возможно, через 20 лет, когда здания будут не строиться, а печататься на 3D принтерах. Когда сменится власть в городе. Когда правительство вспомнит о Нарве не на словах, а на деле. Когда туристам с Востока будет легко попасть в наш город. Вот может быть тогда Старая Нарва восстанет, как птица Феникс из пепла. Будем на это надеяться!
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан
Синоптики ожидают превышения климатических норм в марте
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Лицо умершей звезды "Большой перемены" обглодала собака