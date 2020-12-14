Правительство вскоре утвердит пакет помощи Ида-Вирумаа
Правительство на этой неделе намерено утвердить пакет помощи Ида-Вирумаа, многие предприятия которого закрылись из-за введения ограничений, действующих с минувшей субботы, передает rus.err.
Правительство на этой неделе намерено утвердить пакет помощи Ида-Вирумаа, многие предприятия которого закрылись из-за введения ограничений, действующих с минувшей субботы, передает rus.err.
"Мы планируем использовать меры, схожие с теми, что были весной. Мы думаем, что работникам, вынужденным остаться дома, можно через Кассу по безработице выдавать компенсации по зарплатам. Также мы рассматриваем различные возможности для предприятий, которые были вынуждены закрыться, чтобы компенсировать им постоянные затраты. Конечно, не в полном объеме, но какую-то часть мы компенсируем", — сказал министр финансов МартинХельме и добавил, что первые выплаты состоятся лишь в начале следующего года.
Детальное обсуждение вышеперечисленных мер в правительстве запланировано на завтра.
Компенсационный механизм будет действовать до окончания введенных ограничений, то есть для Ида-Вирумаа это означает, что правительство покроет простой бизнеса с 12 декабря по 3 января. Если срок ограничений продлят, то автоматически продлится и период выплаты компенсаций.
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