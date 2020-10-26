Правительство составит новую программу действий по развитию Ида-Вирумаа

На встрече речь шла об инвестициях правительства в восстановление экономического роста в 2021-2024 годах и о Фонде перезапуска экономики Европейского союза. ”Мы хотим как можно быстрее начать использовать средства как следующего бюджетного периода Европейского союза, так и программы перезапуска европейской экономики”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Сейчас переговоры о следующем бюджетном периоде ЕС и программе перезапуска экономики продолжаются в Европейском парламенте. План использования Эстонией средств, полученных из фонда перезапуска, вероятно, поступит на рассмотрение правительству весной будущего года.

Социальные партнеры получили обзор переговоров работодателей с профсоюзами по поводу пилотного проекта, который должен позволить в секторе торговли заключать с работниками, занятыми не на полную ставку, трудовой договор с гибкой нагрузкой, что поможет работодателям лучше справляться с кризисом. Сторонам удалось договориться об основных принципах, но детали соглашения требуют дальнейшего обсуждения. Социальные партнеры и министр социальных дел вернутся к теме 3 ноября.

Министр государственного управления Яак Ааб рассказал присутствующим о приоритетах использования средств Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа и дальнейших шагах в этом направлении. ”В ходе широкомасштабного сбора идей мы получили очень много интересных предложений, которые можно разделить на две группы — развитие предпринимательства, что подразумевает как создание новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, так и поддержку уже существующих проектов по развитию, и привлекательная жизненная среда. Оба направления предлагают решения для волнующих людей проблем, их развитие будет способствовать и тому, чтобы молодежь хотела связать свою жизнь с Ида-Вирумаа. На основе этих предложений будет составлен проект программы действий, с которой мы надеемся предстать перед правительством уже в декабре, чтобы быть максимально готовыми к тому моменту, когда Европейская комиссия примет свое решение”, — сказал Ааб.