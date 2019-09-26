26.09.2019, 14:10

Правительство решило выделить на ремонт Александровской церкви в Нарве 844 000 евро


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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Министр народонаселения Рийна Солман сообщила на пресс-конференции правительства, что было принято решение выделить на ремонт Александровской церкви в Нарве 844 000 евро. Церковь крайне нуждается в этих ремонтных работах, чтобы вновь открыться для посетителей и прихода, который сейчас собирается в башне церкви.

В ходе ремонта будут отремонтированы балконы и арки в большом зале церкви.

Narvas 22.02 Foto: Eero Vabamägi
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