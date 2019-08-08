Правительство решило поддержать фонд Vaba Lava

Правительство выделило фонду Vaba Lava 150 000 евро, чтобы нарвский театральный центр мог продолжить работу. Деньги были выделены из правительственного резерва после того, как город Нарва решил отказаться от своего вклада, сообщает коммуникационное бюро правительства.
80 000 евро, выделенные городом, помогли бы театральному центру покрыть фонд зарплат и текущие расходы. Возникшая недостача, которую усугубили связанные с запуском проекта трудности и характерная для данного региона ниже средней по Эстонии прибыль от продажи билетов, грозила новому театральному центру закрытием.
У Vaba Lava есть центры как в Таллинне, так и в Нарве. Нарвский центр был открыт в декабре 2018 года. Там имеется театральный зал типа black-box на 216 посадочных мест вместе с подсобными и конторскими помещениями, также студийный зал на 70 мест, который можно использовать как для репетиций Vaba Lava, так и для телевизионных трансляций Национальной телерадиовещательной корпорации. Также центр располагает малым залом на 50 мест и территорией, на которой расположены кафе и галерея.
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