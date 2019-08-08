Правительство решило поддержать фонд Vaba Lava

80 000 евро, выделенные городом, помогли бы театральному центру покрыть фонд зарплат и текущие расходы. Возникшая недостача, которую усугубили связанные с запуском проекта трудности и характерная для данного региона ниже средней по Эстонии прибыль от продажи билетов, грозила новому театральному центру закрытием.

У Vaba Lava есть центры как в Таллинне, так и в Нарве. Нарвский центр был открыт в декабре 2018 года. Там имеется театральный зал типа black-box на 216 посадочных мест вместе с подсобными и конторскими помещениями, также студийный зал на 70 мест, который можно использовать как для репетиций Vaba Lava, так и для телевизионных трансляций Национальной телерадиовещательной корпорации. Также центр располагает малым залом на 50 мест и территорией, на которой расположены кафе и галерея.