22.12.2020, 10:20

Правительство поддержит семью умершего от коронавируса нарвского врача

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EST 16
Ida-Viru visiit 4.12.2020
Peaminister Jüri Ratas NarvasFoto: Andres Putting

Правительство сегодня на кабинетном совещании решило финансово поддержать семью умершего от COVID-19 руководителя отделения анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александра Чернёнка.

Правительство приняло принципиальное решение выделить из своего резерва 50 000 евро семье руководителя отделения анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы.

Средства будут выделены решением заседания правительства после того, как Министерство социальных дел представит Министерству финансов соответствующее ходатайство.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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