Правительство обсудит выделение средств центру Vaba Lava в Нарве на следующей неделе

"Сегодня [27 июня] мы не успели обсудить эту тему, пунктов [повестки] было слишком много. По всей вероятности, обсудим это на следующей неделе", — сказал министр, который рассчитывал, что правительство сможет принять решение по данному вопросу еще на этой неделе, пишет rus.err.ee.

Лукас ранее направил запрос на выделении 200 000 евро из правительственного резерва, однако министр финансов Мартин Хельме (EKRE) ответил на эту просьбу отказом, порекомендовав Лукасу найти необходимые средства в бюджете минкульта.

По оценке министра культуры, такой возможности нет, и если правительство не выделит центру деньги, то ему может угрожать закрытие.