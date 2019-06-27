27.06.2019, 12:52

Правительство обсудит выделение средств центру Vaba Lava в Нарве на следующей неделе


rus.delfi.ee
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Vaba Lava Narva teatrikeskus
Vaba Lava Narva teatrikeskusFoto: Rauno Volmar

Вопрос о выделении театральному центру Vaba Lava Narva дополнительного государственного финансирования в размере 200 000 евро, без которого центру может грозить закрытие, обсудят в правительстве на следующей неделе, о чем сообщил ERR в четверг после заседания правительства министр культуры Тынис Лукас (Isamaa).

"Сегодня [27 июня] мы не успели обсудить эту тему, пунктов [повестки] было слишком много. По всей вероятности, обсудим это на следующей неделе", — сказал министр, который рассчитывал, что правительство сможет принять решение по данному вопросу еще на этой неделе, пишет rus.err.ee.

Лукас ранее направил запрос на выделении 200 000 евро из правительственного резерва, однако министр финансов Мартин Хельме (EKRE) ответил на эту просьбу отказом, порекомендовав Лукасу найти необходимые средства в бюджете минкульта.

По оценке министра культуры, такой возможности нет, и если правительство не выделит центру деньги, то ему может угрожать закрытие.

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