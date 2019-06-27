Правительство обсудит выделение средств центру Vaba Lava в Нарве на следующей неделе
Вопрос о выделении театральному центру Vaba Lava Narva дополнительного государственного финансирования в размере 200 000 евро, без которого центру может грозить закрытие, обсудят в правительстве на следующей неделе, о чем сообщил ERR в четверг после заседания правительства министр культуры Тынис Лукас (Isamaa).
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