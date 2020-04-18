Правительство обсудило вопрос поддержки развития Ида-Вирумаа

”Как обновление плана действий для Ида-Вирумаа в правительстве, так и дополнение стратегии развития Ида-Вирумаа в уезде помогут проложить путь к более экологически чистому и устойчивому развитию региона”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. ”Эта поддержка крайне необходима, особенно если роль сланцевой промышленности в регионе в будущем уменьшится. Однако это не может произойти в одночасье, переход продлится более двадцати лет, поэтому мы работаем совместно с местными самоуправлениями, экспертами и заинтересованными группами в Ида-Вирумаа над разработкой эффективных планов обеспечения новых направлений развития”.

На заседании кабинета правительство решило, что решение по обновленному плану действий для Ида-Вирумаа будет принято на уровне правительства, чтобы координированно предоставить различным министерствам более заметную роль и наложить ответственность за выполнение плана действий.

Кабинет министров также согласовал дальнейшие шаги по подготовке к использованию средств Фонда справедливого перехода Европейского Союза. Мероприятия, финансируемые Фондом, способствуют достижению климатических целей Европейского Союза, в то же время смягчая последствия сокращения использования сланца. В Эстонии Фонд справедливого перехода в основном касается Ида-Вируского уезда, в экономике которого сланцевая промышленность до сих пор играла ключевую роль.

”Необходимо учитывать, что не все виды деятельности, важные для развития Ида-Вирумаа, могут получить поддержку за счет средств Фонда справедливого перехода”, — отметил министр государственного управления Яак Ааб. ”Таким образом, дополнение планов действий государства и уезда дает необходимую гибкость и более широкий взгляд, чем просто составление плана перехода в целях использования ресурсов конкретного фонда. Местные самоуправления и партнеры на местах играют здесь ключевую роль, выдвигая варианты решений региональных проблем и смягчения потенциальных негативных последствий. Кроме того, в планах организовать совместное обсуждение как решений, так и их реализации с участием жителей, предприятий работников отраслей, затронутых переходным периодом, и экологических объединений, региона”.