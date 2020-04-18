18.04.2020, 17:10

Правительство обсудило вопрос поддержки развития Ида-Вирумаа


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Aerofoto. Ida-Virumaa
Aerofoto. Ida-VirumaaFoto: Priit Simson

Министр государственного управления вынес на рассмотрение Кабинета министров предложения в отношения того, как способствовать развитию Ида-Вирумаа. Обсуждались также дальнейшие шаги по использованию средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, что обеспечило бы устойчивость развития уезда даже при условии постепенного снижения доли сланцевой промышленности.

”Как обновление плана действий для Ида-Вирумаа в правительстве, так и дополнение стратегии развития Ида-Вирумаа в уезде помогут проложить путь к более экологически чистому и устойчивому развитию региона”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. ”Эта поддержка крайне необходима, особенно если роль сланцевой промышленности в регионе в будущем уменьшится. Однако это не может произойти в одночасье, переход продлится более двадцати лет, поэтому мы работаем совместно с местными самоуправлениями, экспертами и заинтересованными группами в Ида-Вирумаа над разработкой эффективных планов обеспечения новых направлений развития”.

На заседании кабинета правительство решило, что решение по обновленному плану действий для Ида-Вирумаа будет принято на уровне правительства, чтобы координированно предоставить различным министерствам более заметную роль и наложить ответственность за выполнение плана действий.

Кабинет министров также согласовал дальнейшие шаги по подготовке к использованию средств Фонда справедливого перехода Европейского Союза. Мероприятия, финансируемые Фондом, способствуют достижению климатических целей Европейского Союза, в то же время смягчая последствия сокращения использования сланца. В Эстонии Фонд справедливого перехода в основном касается Ида-Вируского уезда, в экономике которого сланцевая промышленность до сих пор играла ключевую роль.

”Необходимо учитывать, что не все виды деятельности, важные для развития Ида-Вирумаа, могут получить поддержку за счет средств Фонда справедливого перехода”, — отметил министр государственного управления Яак Ааб. ”Таким образом, дополнение планов действий государства и уезда дает необходимую гибкость и более широкий взгляд, чем просто составление плана перехода в целях использования ресурсов конкретного фонда. Местные самоуправления и партнеры на местах играют здесь ключевую роль, выдвигая варианты решений региональных проблем и смягчения потенциальных негативных последствий. Кроме того, в планах организовать совместное обсуждение как решений, так и их реализации с участием жителей, предприятий работников отраслей, затронутых переходным периодом, и экологических объединений, региона”.

Ааб добавил, что надеется на доброе сотрудничество с Союзом местных самоуправлений Ида-Вирумаа, с тем чтобы описанный процесс проходил гладко, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения организации, и были достигнуты хорошие результаты.

Согласно плану, предложенному Министерством финансов, основой для использования средств Фонда справедливого перехода являются существующие документы по развитию — государственный план действий для Ида-Вирумаа и стратегия развития Ида-Вирумаа, подготовленная местными самоуправлениями. Они должны быть актуализированы и дополнены. Общественные дискуссии и консультации начнутся при первой возможности, принимая во внимание при выборе формата ограничения чрезвычайного положения. Базовые документы будут обновлены к концу 2020 года, и для этого планируется широкое вовлечение заинтересованных групп. Кроме того, будут проведены исследования для выявления и смягчения социально-экономических последствий перехода.

14 января 2020 года Европейская комиссия опубликовала извещение об устойчивой Европейской инвестиционной программе, в которой содержится предложение о механизме справедливого перехода. Одним из трех столпов предлагаемого Механизма справедливого перехода является Фонд справедливого перехода. Фонд направлен на поддержку регионов и отраслей, наиболее затронутых переходом к климатической нейтральности, учитывая их значительную зависимость на сегодняшний день от ископаемых видов топлива или промышленных выбросов с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Фонд справедливого перехода поддерживает региональное экономическое разнообразие, инвестиции в инфраструктуру, переподготовку работников и лиц, ищущих работу, и другие инициативы, направленные на смягчение социально-экономических последствий. Предложение Европейской комиссии состоит в том, чтобы выделить Эстонии на эти мероприятия в бюджетном периоде 2021–2027 годов из бюджета Европейского союза в общей сложности 125 миллионов евро. Согласно проекту, для использования ресурсов Фонда государство должно со своей стороны вложить, помимо самофинансирования получателя субсидии, часть средств Европейского фонда регионального развития или Европейского социального фонда и разработать план справедливого перехода в сотрудничестве с центральным правительством, местными самоуправлениями и местными партнерами. Окончательные условия и масштабы использования средств фонда выяснятся в результате переговоров в Евросоюзе.

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