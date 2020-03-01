Пожарные Кохтла-Ярве приняли игрушечный пистолет за оружие

Читательница RusDelfi пожаловалась на работу пожарных Кохтла-Ярве.
Читательница RusDelfi из Кохтла-Ярве Кристина (имя изменено, имя и фамилия редакции известны) рассказала, как пожарные, после осмотра состояния дымовых датчиков в ее квартире, сообщили полиции о предмете, похожим на пистолет. Полиция связалась с хозяйкой квартиры только через пару дней. "Почему пожарные сами не поинтересовались? Зато организовали в полицию устный донос, испугавшись детского пистолетика!", — написала она. Читательница связалась с RusDelfi во вторник, по ее словам, ей позвонили только 25-го февраля, осмотр был в конце прошлой недели.
Кристина отправила фотографии игрушечного пистолета, который действительно сложно выдать за настойщее оружее. Он лежал в коридоре, принадлежит внуку.
RusDelfi обратился в Спасательный департамент за комментарием.
"В данной квартире проводилось консультирование по пожарной безопасности. Адрес данной квартиры предоставило местное самоуправление, — говорит пресс-секретарь ида-вируского отделения Спасательного департамента Евгения Парв.
- Поскольку наших спасателей обучают замечать подозрительные ситуации не только в рамках пожарной безопасности, но также и иные (как например, в случаях с домашним насилием или иными показавшимися странными моментами), то проводящий консультирование спасатель действовал по инструкции, согласованной с полицией — он сообщил о подозрительном предмете начальнику Йыхвиской спасательной команды, который в свою очередь дал знать в полицию, поскольку у нас нет полномочий разбираться, настоящее ли оружие или нет, это дело полиции.
Также и если мы например подозреваем в консультируемой квартире домашнее насилие, мы не вызываем полицию, а даем знать им, они в свою очередь проверяют все, согласно их должностной инструкции.
Та же самая договоренность работает на уровне всех служб — и медики скорой помощи, и полицейские, например, сообщают нам, если заметили в квартире что-то, что может быть не безопасным в плане пожарной безопасности. Эта совместная работа помогает не оставаться равнодушными и предотвратить опасности для жизни и здоровья людей. Разговаривать на тему того, настоящий пистолет или нет, бессмысленно, не имея на это полномочий. Наше дело — заметить, и в данном случае спасатель действовал правильно", — разъяснили ситуацию в департаменте.
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Перед убийством он приказал жене проглотить обручальное кольцо
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
6 веских причин отказаться от душевой кабины