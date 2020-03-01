Пожарные Кохтла-Ярве приняли игрушечный пистолет за оружие

Читательница RusDelfi из Кохтла-Ярве Кристина (имя изменено, имя и фамилия редакции известны) рассказала, как пожарные, после осмотра состояния дымовых датчиков в ее квартире, сообщили полиции о предмете, похожим на пистолет. Полиция связалась с хозяйкой квартиры только через пару дней. "Почему пожарные сами не поинтересовались? Зато организовали в полицию устный донос, испугавшись детского пистолетика!", — написала она. Читательница связалась с RusDelfi во вторник, по ее словам, ей позвонили только 25-го февраля, осмотр был в конце прошлой недели.

Кристина отправила фотографии игрушечного пистолета, который действительно сложно выдать за настойщее оружее. Он лежал в коридоре, принадлежит внуку.

Игрушечный пистолет внука Фото читателя

RusDelfi обратился в Спасательный департамент за комментарием.

"В данной квартире проводилось консультирование по пожарной безопасности. Адрес данной квартиры предоставило местное самоуправление, — говорит пресс-секретарь ида-вируского отделения Спасательного департамента Евгения Парв.

- Поскольку наших спасателей обучают замечать подозрительные ситуации не только в рамках пожарной безопасности, но также и иные (как например, в случаях с домашним насилием или иными показавшимися странными моментами), то проводящий консультирование спасатель действовал по инструкции, согласованной с полицией — он сообщил о подозрительном предмете начальнику Йыхвиской спасательной команды, который в свою очередь дал знать в полицию, поскольку у нас нет полномочий разбираться, настоящее ли оружие или нет, это дело полиции.

Также и если мы например подозреваем в консультируемой квартире домашнее насилие, мы не вызываем полицию, а даем знать им, они в свою очередь проверяют все, согласно их должностной инструкции.