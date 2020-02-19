19.02.2020, 17:50

Пожар оставил большую семью без дома и имущества. Требуется помощь!


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Пожар оставил большую семью без дома и имущества. Требуется помощь!
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Во вторник, 18 февраля, в селе Вазавере Алатагузеской волости произошел пожар, в результате чего большая семья осталась без крова и имущества. Местные активисты объявили сбор помощи пострадавшим.

Алатагузеский центр по интересам, работником которого является мать большого семейства (5 человек) Мирьям Винклер, отмечает, что семья остро нуждается практически во всех вещах повседневного пользования: начиная с одежды и обуви, заканчивая предметами первой необходимости, техникой и т.п. Детям нужна прежде всего одежда для посещения школы, спортивная одежда и школьные принадлежности.

Пострадавшим нужна одежда следующих размеров:
- 9-летний мальчик: рост 128, обувь 32-го размера;
- 16-летний юноша: рост 176, обувь 42-43;
- девушка: размер M, обувь 39-40
- мать семейства: размер M-L (40-44), обувь 40;
- отец семейства: размер XXL, обувь 46-47.

Вещи принимаются по следующим адресам:
- Молодежный центр Куртна — село Куртна, волость Алутагузе. Открыт: Пн-Пт 13.00-19.00.
- Молодежный центр Лисаку — поселок Лисаку, Тартуское шоссе, 62, волость Алутагусе. Открыт: Пн-Пт 13.00-19.00.
- Молодежный центр Мяэтагузе — поселок Мяэтагусе, Кооли, 21, волость Алутагузе. Открыт: Пн-Пт 13.30-19.30;
- Молодежный центр Йыхви — Харидузе, 3, Йыхви. Открыт: Пн-Пт 12.00-19.00;
- Детский сад школы Иллука (мыза Иллука) — открыт: ПН-Пт 7.00 -18.00;
- Гимназия Кохтла-Ярве — Пярна, 47, Кохтла-Ярве. Открыта: Пн-Пт 7.00 — 21.00.

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Денежную помощь можно оказать, перечислив сумму на счет матери семейства (тел.5301 2170):
MIRJAM VINKLER a/k EE252200221012021490

Организаторы помощи просят приносить только целые вещи, находящиеся в приличном состоянии.

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